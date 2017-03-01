3 марта: Белл, Бил и День писателя

Фото: Праздники сегодня

3 марта – Всемирный день писателя. Основанный ПЕН-клубом, этот праздник призывает «четвёртую власть» выступать против негативных аспектов демократической печати, воздерживаться от лживых публикаций, преднамеренной фальсификации, умышленного искажения фактов или тенденциозно бесчестной их интерпретации ради политических, групповых и личных интересов.

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В конце 2013 года Генеральная Ассамблея ООН постановила провозгласить 3 марта Всемирным днём дикой природы (World Wildlife Day). Цель этого Дня – повышение уровня осведомлённости широкой общественности в вопросах дикой фауны и флоры. В том же году отмечалось 40 лет со дня принятия другого важного документа в сфере защиты природного многообразия. Его название – Конвенция «О международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения». Днём рождения документа стало 3 марта 1973 года.

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170 лет назад родился Александр Белл – всемирно известный учёный, изобретатель и бизнесмен шотландского происхождения, один из основоположников телефонии, основатель компании Bell Labs, определившей всё дальнейшее развитие телекоммуникационной отрасли в США. В конце 1879 года компания Western Union заключила соглашение с компаньонами изобретателя. Была создана объединённая фирма «Бэлл компани», основная часть акций которой принадлежала Беллу. Вскоре цена одной акции компании поднялась до тысячи долларов.

В последующие годы телефоны стали активно совершенствовать. К 1900 году было выдано более 3 тысяч патентов на изобретения, связанные с телефонными устройствами. В США к тому времени установили уже 1,5 миллиона аппаратов. Капитал телефонных компаний оценивался почти в 6 миллионов долларов, а выплаты акционерам составляли 3,9 миллиона долларов ежегодно. Белл совершал также изобретения и в других различных областях. Так, благодаря ему, появились машина для лущения зерна, фонавтограф, металлоискатель, вакуумный насос, пирамидальный воздушный змей, аэроплан «Серебряный дротик», лодка на подводных крыльях HD-4 и многие другие устройства.

В 1888 году Белл основал журнал National Geographic, который по сей день издаётся на разных языках и во многих странах мира, пользуясь заслуженной популярностью.

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35 лет назад родилась Джессика Бил, американская актриса, модель и певица. Первой ролью в кино Джессики стала роль бунтарки-гота Кейси Джэксон в драме «Золото Ули» (1997). Эта роль принесла актрисе премию Young Artist Award. Прорывом для Джессики стала роль Софи, возлюбленной героя Эдварда Нортона в «Иллюзионисте» (2006), за которую она получила две кинопремии. Бил была партнёршей Николаса Кейджа по фильму «Пророк» (2007). Далее были съёмки в фильмах «Лёгкое поведение», «День святого Валентина», «Хичкок» и других.

В 2012 года актриса вышла замуж за музыканта и актёра Джастина Тимберлейка, с которым она встречалась 5 лет. В сентябре 2013 года Бил официально взяла фамилию мужа, но продолжила сниматься в фильмах под своей девичьей фамилией. У супругов есть сын – Сайлас Рэндолл Тимберлейк.

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