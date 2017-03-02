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3марта
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2 марта 2017, 21:00 8

Мнение благовещенцев: нужны ли женщинам цветы

Мнение благовещенцев: нужны ли женщинам цветы

Впереди 8 марта. Многие мужчины начали готовиться заранее – в цветочных магазинах уже оставляют предварительные заказы. Обязательно ли дарить цветы, а если да, то какие – поинтересовались журналисты «Альфа-канала» у благовещенцев на улицах города.

«Обязательно. Гладиолусы, лилии. Можно все, что хочешь», – убежденно заявил первый же мужчина.

Тюльпаны можно. Маме, девушке», – согласен с ним юноша.

«Привычно уже. И женщинам, и мне», – резюмирует свой жизненный опыт мужчина постарше.

«Ну, как женщина без цветов – это нереально. Я люблю нарциссы. Мимоза. Это первый цветок. Но привезут в этом году или нет», – не спорит с традицией и женщина.

«Это признак процветания, радости, девушкам обязательно нужно дарить цветы. То есть, другие подарки не нужны, а цветы – обязательно. Ну, и по возможности еще что-то подарить», – расставила приоритеты девушка.

Цветы и внимание. Цветы, конфеты и всё», – убеждены молодая мама и два ее сына.

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#отдых #праздники

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    3 часа назад

    Нет...однозначно.

  • Алекsей

    Алекsей
    2 часа назад

    Им и мужики не нужны, которые на цветы даже зажали

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Лучше подарить хорошую вещь, которая будет радовать долгие годы, чем куст, который принесёт радости ровно на один день. Банально, дарение цветов дань моде, которая пришла из гейроп. :) Потом эта дурацкая традиция коммерциализировалась.

  • fb_Anatoly Litovkin

    fb_Anatoly Litovkin
    2 часа назад

    Цветы дарить надо.Любимому и дорогому человеку-без обсуждений!

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Сковороду лучше подарить....На 8 марта.

  • Ванацов

    Ванацов
    1 час назад

    Нормальная женщина этим подарком и припечатает! Вместо " спасибо "!)

  • Mentat

    Mentat
    58 минут назад

    Дарить нужно что-то наподобие Спатифиллума)

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