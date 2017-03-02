Мнение благовещенцев: нужны ли женщинам цветы

Впереди 8 марта. Многие мужчины начали готовиться заранее – в цветочных магазинах уже оставляют предварительные заказы. Обязательно ли дарить цветы, а если да, то какие – поинтересовались журналисты «Альфа-канала» у благовещенцев на улицах города.

«Обязательно. Гладиолусы, лилии. Можно все, что хочешь», – убежденно заявил первый же мужчина.

Тюльпаны можно. Маме, девушке», – согласен с ним юноша.

«Привычно уже. И женщинам, и мне», – резюмирует свой жизненный опыт мужчина постарше.

«Ну, как женщина без цветов – это нереально. Я люблю нарциссы. Мимоза. Это первый цветок. Но привезут в этом году или нет», – не спорит с традицией и женщина.

«Это признак процветания, радости, девушкам обязательно нужно дарить цветы. То есть, другие подарки не нужны, а цветы – обязательно. Ну, и по возможности еще что-то подарить», – расставила приоритеты девушка.

Цветы и внимание. Цветы, конфеты и всё», – убеждены молодая мама и два ее сына.

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#отдых #праздники

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