Литературному музею в БГПУ исполнилось 10 лет

Уникальный в своем роде литературно-краеведческий музей Благовещенского педагогического университета отмечает десятилетие. Музей был создан 2 марта 2007 года. Первые экспонаты для него собрал известный амурский ученый Анатолий Лосев, чье имя и носит музей. За 10 лет филологи университета собрали материал и издали «Энциклопедию литературной жизни Приамурья».

Здесь размещается большая библиотека, в которой есть уникальные издания. Самое старое – книга первого амурского поэта Порфирия Масюкова.

«Музей замышлялся как научно-исследовательский центр, на базе которого будет вестись серьезная работа по изучению литературы Приамурья. Мы еще занимаемся сбором и систематизацией материалов, связанных с литературной жизнью Приамурья и нам есть чем гордиться», – рассказала доцент кафедры русского языка и литературы БГПУ, заведующая литературно-краеведческим музеем Ирина Назарова.

В музее хранятся документы и книги тех, кто составлял славу российской и амурской литературы – Леонида Завальнюка, Олега Маслова, Светланы Борзуновой, Николая Фотьева и многих других. А так же личные вещи и издания ныне живущих литераторов. Здесь часто проходят практические занятия и встречи с писателями. На этот раз со студентами беседовала Гюльчера Быкова. В 2017году она была номинирована на литературную премию имени Леонида Завальнюка.

«Когда человек выплескивает на бумагу наболевшее или свои раздумья, то это его как бы освобождает. Потому что: сказал, и душу облегчил», – рассказал Гюльчера Быкова.

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