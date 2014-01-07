В День спички благовещенцы вспомнили о спичфабрике «Искра»

В четверг, 2 марта, отмечается международный День спички. Этот праздник достаточно близок Благовещенску – до 2000-х у нас работала спичечная фабрика «Искра». Она была образована в конце XIX века и просуществовала сто лет. Благовещенские спички покупал весь Дальний Восток. Но в 90-е предприятие обанкротилось.

Сейчас спичечные коробки фабрики «Искра» – весточка из прошлого. Память о некогда процветающей на всем Дальнем Востоке и до Урала благовещенской спичечной индустрии. Жанна Васильевна взяла их для дома. На продажу такие не шли. Теперь это память. Женщина проработала на фабрике всего пять лет, перед пенсией. Пришла на производство в 1990 году. Больше десяти лет «Искре» отдал ее муж.

«Мой муж работал и всегда меня отговаривал. Хоть где, но только не на фабрике. Потому что там очень опасно. Взрывается, горят люди. Потом меня послали на автоматы. На автоматах я перетирала, закладывала с автомата. И закладывала в ящики. И тут у меня вспыхнуло и загорелось. Я была вся обожженная. Ну, ничего – все это прошло», – вспоминает Жанна Стрижнева.

За работу семье выделили этот дом. По соседству с ней живет еще один бывший работник фабрики – Владимир Том. Мужчина всю жизнь прожил в этом районе. Ходил в школу напротив. В 1978 году пришел на фабрику. Тогда ему было только 18 лет.

«Интересно было работать. Да и стремление было. В зависимости от выработки. Чем больше сделал, тем больше получил. Интересно было на фабрике. И клуб был. Я еще думал: ну, Спичку никогда не закроют. Без спичек не обойдемся же. Получилось всё по-другому. Думали, баня быстрее закроется. А получилось всё наоборот», – рассказал Владимир Том.

Фабрики нет. А баня стоит. В ней сейчас работает его жена. Она тоже трудилась на фабрике восемь лет. А Владимир проработал в «Искре» 20 лет. Ушел, когда все развалилось. Говорит – «Искру» загубило нерадивое руководство.

Спичечная фабрика в Благовещенске была основана товариществом Лукина и Павлова. Затем перешла в руки торгового дома «Чуринк и ко». Чурин и компания образовали на базе спичечной фабрики трудовую школу.

Иван Чурин выиграл у промышленника Лукина фабрику в карты. С приходом советской власти ее национализировали и дали название «Искра». Увеличили производство, обновили оборудование. Стали снабжать спичками другие регионы страны. В шестидесятые наладили связь с Китаем.

В советские годы фабрика выпускала целы наборы спичек. Зачастую они были тематические. На лицевой стороне коробков можно увидеть животных, занесенных в Красную книгу.

Спички с таким оформлением, сейчас вряд ли где встретишь. С появлением зажигалок, многим они вообще не нужны. Как фабрика, которую теперь не вернуть.

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