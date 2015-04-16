Белогорцам выдают талоны на льготную помывку в бане

Фото: banya.aquacop.ru

Почти 700 белогорцев решили воспользоваться льготными банными услугами в 2017 году. Городское управление ЖКХ выдало более 17, 7 тысячи талонов. По сравнению с прошлым годом их число снизилось более чем на шесть сотен. При этом, говорят специалисты, снизилось и число тех, кто воспользовался социальной услугой с начала года.

Из 3 179 талонов, выданных на январь 2017 года, востребованными оказались всего 2 128. Те, кто еще желает воспользоваться льготной помывкой в бане могут это сделать, уточнили в управлении. Право получить ее, сообщалось ранее, имеют четыре категории граждан, проживающие в домах без горячего водоснабжения, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

«Полная стоимость помывки составляет 170 рублей. Из местного бюджета на основании положения «Об адресной поддержке отдельных категорий граждан» компенсируется 70 рублей. На полугодие льготнику выдается 26 талонов, – уточнила специалист управления ЖКХ Ольга Никишина. – С пакетом документов необходимо обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: улица Партизанская, 31 а, 1 этаж. Время работы: понедельник – пятница с 8:00 до 20:00, суббота с 9:00 до 16:00, воскресенье – выходной».

Право на получение талонов по льготной цене имеют:

– неработающие пенсионеры, получающие пенсию менее 14 133 рублей;

– дети-инвалиды;

– дети-сироты;

– многодетные семьи, имеющие среднедушевой доход ниже среднего прожиточного минимума.

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#Белогорск

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