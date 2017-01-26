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Сегодня, 17:59 1

Амурчан проверят на знание экологии

5 апреля на базе БГПУ пройдет образовательная акция «Единый экологический диктант». Диктант проводится с целью оценки уровня экологической грамотности населения Амурской области. Он состоит из 32 заданий и включает проверку знания экологических понятий и терминов.

Диктант пройдет в режиме онлайн. Длительность прохождения тестирования составляет 90 минут с момента входа в систему.

Для участия необходимо до 29 марта 2017 года заполнить регистрационную карту. С 30 марта по 4 апреля участникам будут направлены индивидуальные логины и пароли, необходимые для прохождения тестирования, которое будет организовано на сайте http://moodle.bgpu.ru/loRin/index.php

Участник будет определяться по электронной почте (1 адрес - 1 участник). Необходимо указать реальные ФИО, так как будут высланы электронные сертификаты участников до 19 апреля 2017 года.

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#образование

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Комментарии
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  • лань

    лань
    1 час назад

    Очень интересно будет посмотреть на результаты в целом, о знаниях экологии Амурчан.

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