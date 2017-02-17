Восемь соискателей претендуют на амурскую литературную премию – 100 тысяч рублей

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В четверг, 2 марта, на первом заседании комиссии по премии в области литературы и искусства в Амурской области утвердили список конкурсных работ. Комиссия рассмотрела в общей сложности десять работ, шесть из которых заявлены в номинации по литературе, три – как профессиональное искусство и одна – как самодеятельное.

Из списка номинантов исключили книгу «Господа офицеры…» Владимира Абеленцева и Андрея Гаршина. Книгу исключили по причине того, что это биографический справочник, а согласно положению, монографии и справочники не претендуют на премию.

Кроме того, комиссия решила уточнить юридические нюансы по поводу памятника Герою России, военному летчику Олегу Пешкову, погибшему во время контртеррористической операции в Сирии. Проект памятника создал Николай Неведомский. Юристы должны уточнить, кого именно считать автором произведения: того, кто придумал проект, или скульптора, который воплотил его в жизнь. Решение о включении скульптуры в список претендентов комиссия примет позже, сообщает правительство Амурской области.

На премию в размере 100 тысяч рублей претендуют:

– детская книга «Приключения чумовой коровы», автор Мария Козлова;

– книга стихов «Покидая урочища Черного дракона», автор Валерий Разгоняев;

– книга «Выбираю деревню на жительство», автор Альберт Кривченко;

– книга «Неспешные прогулки», автор Павел Савинкин;

– книга «Марь», автор Алексей Воронков;

– персональная выставка «Живопись», автор Сергей Попов;

– цикл выставок произведений декоративно-прикладного искусства, автор Алексей Сидоров,

– концертная программа «О Родине, о вере, о любви» Амурского народного хора, сообщает сайт правительства Амурской области.

Подводя итог заседанию, зампред правительства Ольга Лысенко отметила: «Амурчане порадовали своим творчеством, своим талантом. Причем талант многогранен: это не только литературные произведения, номинировались и выставки, и скульптура, и концертная программа, посвященная патриотике. Мы увидели и произведения для детей, и произведения, которые связаны с популяризацией нашей истории, с возобновлением традиций. На мой взгляд, это еще раз подчеркивает, что людей талантливых надо, безусловно, поддерживать».

Отзывы амурчан о претендентах комиссия будет принимать до 28 апреля.

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#культура #областная власть

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