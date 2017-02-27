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Белогорск начал готовиться к весеннему пожароопасному периоду

Белогорск начал готовиться к весеннему пожароопасному периоду
Фото: partizansk-vesti.ru

Белогорск готовится к весеннему пожароопасному периоду, который начнется 1 апреля. Как рассказал начальник городского управления по делам ГО и ЧС Михаил Драгунов, мероприятия осуществляются в соответствии с областным планом. Он включает в себя более полусотни мер, направленных на защиту населенных пунктов от пожаров.

«Подготовка нормативных правовых актов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, сил и средств, профилактические мероприятия по предупреждению пожаров и их последствий: запланированное выполняем в срок, – отметил Михаил Драгунов. – Паспорта готовности двух населенных пунктов, входящих в городской округ, уже готовы. Определен комплекс мер на местном уровне. Некоторые из них были выполнены, кстати, заблаговременно, еще в 2016 году. Так, подготовлены минерализованные полосы в районе Зеленого городка, Автобата и села Низинное. Их общая протяженность около 7 километров. Выполнена очистка полос отведения, плановая очистка городского округа от мусора. Мероприятия по очистке территории – процесс непрекращающийся. С установлением плюсовых температур она будет активизирована».

Согласно распорядительным документам, начнется весенний пожароопасный период 1 апреля. С этого времени специалисты управления по делам ГО и ЧС Белогорска приступят к патрулированию зеленых зон города.

На территориях, наиболее подверженных возникновению природных пожаров, установлены пожарные емкости. Как только наступят благоприятные погодные условия, их заполнят водой, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск #пожары

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