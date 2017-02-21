Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: подготовка к паводку и женская доля

Утром 3 марта на «Эхе Москвы в Благовещенске» побывает временно исполняющий обязанности заместителя начальника ГУ МЧС России по Амурской области Александр Пантелеев. Тема беседы – подготовка к паводку. Ведущие – Олег Никитин и Нино Кохреидзе.

Днем в эфир выйдет программа «Кабинет психолога». Гость программы – клинический психолог Ольга Хоценко. Ведущие Олег Никитин и Екатерина Кузьмина поговорят с гостьей о женской доле.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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