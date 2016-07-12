Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 17:38 3

Диетологи предупреждают: пост нужно соблюдать не всем

Диетологи предупреждают: пост нужно соблюдать не всем

В столице Амурской области заведения общепита подготовились к Великому посту. В кафе, кофейнях, столовых и ресторанах повара разработали специальное меню. В его состав входят супы, салаты и вторые блюда, например, рисовые зразы, окрошка на квасе и рулет из лаваша.

Как и положено, в составе блюд нет продуктов животного происхождения. В основном их готовят из овощей, круп и фруктов.

Действует такое меню в городских заведения общепита до 15 апреля.

«Каждый день, с первого дня у нас заказывают такие блюда. Очень много людей у нас придерживаются Великого поста, оказывается. И стараются приходить к нам каждый день, чтобы не нарушать пост. Больше всего заказывают постный борщ, он более привычен для русского человека. Мы сделали его без мяса, но с грибами. Также пользуются большим спросом оладьи из овсянки с яблоками», – говорит официант Евгений Погребенный.

А вот врачи-диетологи уверены – Великий пост не для всех. Отказываться от продуктов животного происхождения нельзя беременным и кормящим женщинам, диабетикам, людям, занимающимся тяжёлым физическим трудом, тем, кто страдает от желудочных и хронических заболеваний, и детям до 14 лет.

Специалисты рекомендуют тем, кто постится, больше употреблять в пищу растительных продуктов с высоким содержанием белка – это семечки, орехи и бобовые. Также следует разбавить свой рацион грибами, овощами, ягодами, фруктами и сухофруктами. Диетологи не исключают и недомогание у постящихся из-за изменений в привычном питании.

«Дело в том, что исключение белковых животных продуктов ведёт к дисбалансу в питании. Поэтому может быть незначительное недомогание, но пост всегда можно ослабить. Можно добавить кисломолочные или яйца ввести в рацион, творог. Уже будет как-то легче переноситься», – комментирует врач-диетолог Алина Божко.

Просмотров всего: 292

#жизнь #религия

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • лань

    лань
    1 час назад

    Пенсионеры на пенсию в 8000 рублей,постятся круглогодично.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 5

В Благовещенской епархии показали, какие блюда готовят в пост (фото)
Общество 2

В Благовещенске вновь ищут желающих отлавливать безнадзорных собак

Общество 3

Образована, замужем, в возрасте 40 лет: портрет среднестатистической амурчанки
Культура 1

Благовещенский рэпер предложил посылать всех дорогою добра