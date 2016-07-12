Диетологи предупреждают: пост нужно соблюдать не всем

В столице Амурской области заведения общепита подготовились к Великому посту. В кафе, кофейнях, столовых и ресторанах повара разработали специальное меню. В его состав входят супы, салаты и вторые блюда, например, рисовые зразы, окрошка на квасе и рулет из лаваша.

Как и положено, в составе блюд нет продуктов животного происхождения. В основном их готовят из овощей, круп и фруктов.

Действует такое меню в городских заведения общепита до 15 апреля.

«Каждый день, с первого дня у нас заказывают такие блюда. Очень много людей у нас придерживаются Великого поста, оказывается. И стараются приходить к нам каждый день, чтобы не нарушать пост. Больше всего заказывают постный борщ, он более привычен для русского человека. Мы сделали его без мяса, но с грибами. Также пользуются большим спросом оладьи из овсянки с яблоками», – говорит официант Евгений Погребенный.

А вот врачи-диетологи уверены – Великий пост не для всех. Отказываться от продуктов животного происхождения нельзя беременным и кормящим женщинам, диабетикам, людям, занимающимся тяжёлым физическим трудом, тем, кто страдает от желудочных и хронических заболеваний, и детям до 14 лет.

Специалисты рекомендуют тем, кто постится, больше употреблять в пищу растительных продуктов с высоким содержанием белка – это семечки, орехи и бобовые. Также следует разбавить свой рацион грибами, овощами, ягодами, фруктами и сухофруктами. Диетологи не исключают и недомогание у постящихся из-за изменений в привычном питании.

«Дело в том, что исключение белковых животных продуктов ведёт к дисбалансу в питании. Поэтому может быть незначительное недомогание, но пост всегда можно ослабить. Можно добавить кисломолочные или яйца ввести в рацион, творог. Уже будет как-то легче переноситься», – комментирует врач-диетолог Алина Божко.

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#жизнь #религия

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