Приток воды в Бурейское водохранилище этой весной не превысит норму

Фото: LoveOpium

На Бурейской ГЭС началась подготовка к паводковому сезону. Амурское бассейновое водное управление установило режим работы, который позволит к началу весеннего паводка, то есть к концу апреля, сработать Бурейское водохранилище до предполоводной отметки. По прогнозу Росгидромета, среднегодовой приток в Бурейское водохранилище в 2017 году ожидается в пределах 800–1000 кубометров в секунду, что соответствует средним показателям.

Также, чтобы обеспечить эффективную и надежную работу оборудования и сооружений Бурейской и Нижне-Бурейской ГЭС в период весеннего паводка, создана паводковая комиссия. План по подготовке к паводковому сезону включил в себя 46 мероприятий. Так, к началу половодья будет проведено обследование ледовой обстановки в районе створа плотины Бурейской ГЭС. Также пройдут проверки готовности резервных источников электроснабжения.

Специалисты станции проведут осмотры гидротехнических сооружений, дренажной системы плотины, здания ГЭС и монтажной площадки. Кроме того, будут проведены проверки основных и вспомогательных средств связи, систем технологического видеонаблюдения. На станции создадут запасы необходимых материалов. К началу половодья планируется также завершить необходимые ремонты ГТС, в том числе устройств, обеспечивающих отвод талых, дождевых и дренажных вод.

Весь персонал, который будет задействован в пропуске половодья, пройдет дополнительные инструктажи. Сотрудники оперативной службы ГЭС примут участие в специальных тренировках для отработки действий в период прохождения паводка.

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#природа #энергетика

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