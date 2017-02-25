Жительница КНР родила сестёр-двойняшек через шесть дней после рождения сына

Фото: Фото: Yang Tianlong / Chinanews

Жительница китайского города Ичан (провинция Хэбэй) родила дочерей-близнецов спустя шесть суток после того, как произвела на свет сына. Об этом уникальном случае сообщило агентство China News Service, передаёт РИА Новости.

Как рассказала сама счастливая мама, она вышла замуж пять лет назад, но у них с мужем не было детей. В августе 2016 года она прошла курс лечения в городе Ухань и в результате успешно забеременела тройней.

21 февраля она родила мальчика весом 1,44 килограмма, после чего схватки прекратились. Акушер обследовал женщину и принял решение продолжать беременность. Через шесть дней – 27 февраля – на свет появились девочки-близняшки.

«Я мечтала о ребёнке, когда не могла забеременеть. Сейчас у меня их трое, и я не знаю, что делать», – не может прийти в себя от радости молодая мама.

Сейчас все трое малышей находятся в реанимации. «Я работаю врачом двадцать лет и впервые увидел, как кто-то рожает дважды с шестидневным интервалом», – заявил главный акушер больницы Чэнь Айхуа. Врач отметил, что женщина была беременна так называемой дизиготной тройней – то есть, родившийся мальчик развивался в другой плодной оболочке, отдельной от его сестёр-близнецов.

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