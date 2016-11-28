В Благовещенской епархии показали, какие блюда готовят в пост (фото)

Верующие заменили продукты животного происхождения на овощи, каши и фрукты. Так постятся в Благовещенской епархии. Для постящихся во время Великого поста составляют особое меню. Его будут придерживаться 40 дней – до самой Пасхи.

Грибы, овощи и крупы – основные продукты в дни Великого поста, когда верующие не едят мясо, рыбу, яйца и кисломолочные продукты.

Клара Букаева работает поваром в учебно-просветительском центре городской епархии уже три года. К посту она готовится заранее – продумывает специальное меню и закупает продукты. Сегодня там приготовили на обед борщ с белыми грибами. В его состав входят капуста квашеная и свежая, морковь, свёкла и белые грибы.

«Обязательно первое, второе и салат. Салат не один, ещё и закуски. Опять же соевый белок, та же кукурузная лапша, ещё сами заготавливаем продукцию, чтобы свежемороженая была», – делится повар учебно-просветительского центра епархии Клара Букаева.

В этом году Великий пост начался 27 февраля. В первую и последнюю неделю нужно придерживаться строгого поста. Обед готовят без добавления растительного масла. Альтернативу привычной салатной заправке опытный повар нашла без труда. «Сдабриваем специями – соль, перец, соевый соус. Ну и для вкуса можем добавить кунжутное масло», – говорит Клара Букаева.

Без сладкого постящиеся не остаются. Вместо сдобы и другой выпечки на десерт подают ягоды, орехи и фрукты. К примеру, сегодня запекли яблоки с повидлом, посыпав сахарной пудрой.

Для тех, у кого есть проблемы со здоровьем, в пост возможны послабления в еде, например, допускается употреблять в пищу кисломолочные продукты. Перед каждым приёмом пищи верующие обязательно произносят молитву.

Благовещенка Ольга Тур тоже придерживается Великого поста. Постные блюда она ест не только на работе во время обеда, но и готовит дома сама.

«Я люблю печёные овощи. На гриле или, уже когда масло можно, запекать перец, баклажаны, картофель, помидорчик. Всё это готовится вместе и в итоге очень вкусно», – делится бухгалтер учебно-просветительского центра Благовещенской епархии Ольга Тур.

Готовиться к гастрономическому воздержанию верующие начинают за три недели до начала поста. Сначала отказываются от мяса. Правда, перед этим у православных есть мясопустная неделя, когда мясо можно есть в неограниченных количествах. Потом наступает последняя подготовительная, или масленичная неделя, когда мясо в пищу уже не употребляют.

Таким правилам с 14 лет следует иеродиакон Августин – он родился в семье верующих. Он рассказывает, что пост это не только ограничения в пище: «Нет, пост это, в первую очередь, – не ограничение в еде, а ограничение своей физической плоти, своей натуры. Допустим, любишь ты сидеть в Интернете, ну и не отказывайся, но сократи время пребывания в нём. Посвяти это время чему-нибудь полезному».

Великий пост в этом году закончится 15 апреля. На следующий день, 16 апреля, православные будут отмечать праздник светлой Пасхи и смогут перейти от постного меню к привычному рациону, разбавив его яйцами и куличами.

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#религия

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