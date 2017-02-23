Муниципалитету в Приамурье по ошибке передали военную собственность на 328 миллионов рублей
По иску военного прокурора Восточного военного округа государству возвращены объекты недвижимости стоимостью свыше 328 миллионов рублей. При проверке было установлено, что из-за недостоверной информации в распорядительном акте в муниципальную собственность неправомерно передали собственность, которая продолжала использоваться в интересах обороны.
Спорная ситуация возникла вокруг двух земельных участков общей площадью 90 гектаров, на которых расположены 16 зданий и сооружений военного городка.
По иску военного прокурора Восточного военного округа Арбитражным судом Амурской области принято решение о возвращении в собственность Российской Федерации этих объектов.
К настоящему времени объекты недвижимости кадастровой стоимостью свыше 328 миллионов рублей возвращены в казну Российской Федерации, о чем в Единый государственный реестр недвижимости внесены соответствующие изменения, сообщает военная прокуратура ВВО, не уточняя при этом в каком районе располагается военный городок.
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