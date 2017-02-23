Муниципалитету в Приамурье по ошибке передали военную собственность на 328 миллионов рублей

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По иску военного прокурора Восточного военного округа государству возвращены объекты недвижимости стоимостью свыше 328 миллионов рублей. При проверке было установлено, что из-за недостоверной информации в распорядительном акте в муниципальную собственность неправомерно передали собственность, которая продолжала использоваться в интересах обороны.

Спорная ситуация возникла вокруг двух земельных участков общей площадью 90 гектаров, на которых расположены 16 зданий и сооружений военного городка.

По иску военного прокурора Восточного военного округа Арбитражным судом Амурской области принято решение о возвращении в собственность Российской Федерации этих объектов.

К настоящему времени объекты недвижимости кадастровой стоимостью свыше 328 миллионов рублей возвращены в казну Российской Федерации, о чем в Единый государственный реестр недвижимости внесены соответствующие изменения, сообщает военная прокуратура ВВО, не уточняя при этом в каком районе располагается военный городок.

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