Благовещенец попал под колёса иномарки

Фото: ИА "Сканер"

В столице Амурской области в районе пересечения улиц Красноармейской и Новой мужчина оказался под колёсами авто. Водитель Mitsubishi Lancer не притормозил вовремя на скользкой дороге. Пешеход, по предварительной информации, переходил дорогу по всем правилам.

Как сообщил корреспондент ИА «Сканер», Mitsubishi Lancer двигался по улице Красноармейской от улицы Мухина в сторону Новой и решил повернуть налево к улице Горького. В это время дорогу переходил мужчина примерно 50 лет. Автомобилист налетел на человека.

Пострадавшего доставят в больницу, сейчас врачи его осматривают. Водитель иномарки – трезв, сказал, что пешехода видел, но из-за скользкого покрытия не успел затормозить.

Просмотров всего: 852

#ДТП #происшествия

распечатать