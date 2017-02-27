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Сегодня, 16:31 1

Благовещенец попал под колёса иномарки

Благовещенец попал под колёса иномарки
Фото: ИА "Сканер"

В столице Амурской области в районе пересечения улиц Красноармейской и Новой мужчина оказался под колёсами авто. Водитель Mitsubishi Lancer не притормозил вовремя на скользкой дороге. Пешеход, по предварительной информации, переходил дорогу по всем правилам.

Как сообщил корреспондент ИА «Сканер», Mitsubishi Lancer двигался по улице Красноармейской от улицы Мухина в сторону Новой и решил повернуть налево к улице Горького. В это время дорогу переходил мужчина примерно 50 лет. Автомобилист налетел на человека.

Пострадавшего доставят в больницу, сейчас врачи его осматривают. Водитель иномарки – трезв, сказал, что пешехода видел, но из-за скользкого покрытия не успел затормозить.

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#ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • Besstrashnaya

    Besstrashnaya
    2 часа назад

    Конечно это его не оправдывает. Но там действительно гололёд. Можно и на службы пожаловаться которые ни со снегом ни с гололёдом не борятся.

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