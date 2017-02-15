Амурчане стали чаще летать в Москву и Юго-Восточную Азию

Благовещенский аэропорт подвел итоги работы за январь и февраль. За первые два месяца 2017 года услугами аэропорта воспользовались больше 50 тысяч пассажиров. Это почти на 40 процентов больше, чем за аналогичный период 2016 года. При этом пассажиропоток увеличился как на внутренних воздушных линиях, так и на международных рейсах.

На внутренних воздушных линиях за два месяца обслужили больше 40 тысяч пассажиров, что составляет 136,3 % по отношению к аналогичному показателю прошлого года. Увеличение пассажиропотока в аэропорту объясняют не только увеличением количества рейсов на московском направлении, но увеличением пассажирской и грузовой вместимости рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа», выполняющей полеты на самолетах В-777-200 по маршруту Благовещенск – Москва.

На международных воздушных линиях пассажиропоток увеличился почти на 52 процента и составил 10 224 пассажира. Рост пассажиропотока на международных направлениях обусловлен спросом отдыха российских туристов в странах Юго-Восточной Азии. По-прежнему самыми популярными остаются Пхукет, Бангкок (Таиланд) и Нячанг (Вьетнам).

Всего с начала года в аэропорту было 340 взлетов-посадок. Это на 28,8 % выше аналогичного показателя прошлого года. На внутренних регулярных авиарейсах увеличение взлет-посадок составило 49,4 %.

Объемы обработанных аэропортом груза и почты за январь-февраль составили почти 540 тонн, что выше аналогичного показателя прошлого года на 53,7 %. Показатель суммарной максимальной взлетной массы воздушных судов, обслуженных в аэропорту, составил больше 24 тысяч тонн, что почти на 50 % выше, чем за два месяца прошлого года.

В настоящее время на маршруте Москва – Благовещенск – Москва рейсы выполняют авиакомпании «ВИМ-Авиа», «Икар» и авиакомпания «Уральские авиалинии» с промежуточной посадкой в Екатеринбурге. Общее количество рейсов в этом направлении в феврале составило 49, было перевезено 11 557 пассажиров. По сравнению с февралем прошлого года на московском направлении увеличение составило 8 рейсов, перевезено почти на 3 тысячи пассажиров больше, сообщается на сайте благовещенского аэропорта.

Просмотров всего: 366

#транспорт

распечатать