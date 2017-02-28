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Около 10 градусов мороза: прогноз погоды в Амурской области на 3 марта

Около 10 градусов мороза: прогноз погоды в Амурской области на 3 марта
Фото: instagram

В Амурской области 3 марта будет переменно облачно. Местами выпадет слабый снег. Ночью в отдельных районах ожидается туман. Северо-западный ветер наберет скорость до 5 метров в секунду, местами его порывы достигнут 12 метров в секунду.

Температура ночью по северу области опустится до минус 33-38 градусов, местами – до минус 27-32. По южным районам Приамурья ночью будет 26-31 градус мороза, местами – минус 33-38. Днем термометры покажут минус 8-13 градусов, местами по северу – минус 15-20.

В Благовещенске в этот день установится переменная облачность, преимущественно будет без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, в утренние часы и днем он может усиливаться до 11 метров в секунду. Температура ночью составит 24-26 градусов мороза, днем – минус 10-12 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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