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Кривомордый пёс Пикассо из американского приюта стал интернет-звездой (видео)

Кривомордый пёс Пикассо из американского приюта стал интернет-звездой (видео)
Фото: instagram

Кривомордый пёс по кличке Пикассо, живущий в одном из приютов американского штата Орегон, стал звездой социальных сетей. Трогательная публикация, посвящённая необычному питомцу, появилась в Instagram-аккаунте Dogsofinstagram и привлекла внимание тысяч интернет-пользователей, передаёт News.mail.ru.

Администрация профиля обратилась к своим подписчикам с просьбой приютить несчастное животное. По их словам, бездомного Пикассо собирались усыпить, но сотрудники приюта Luvable Dog Rescue спасли его и даже подыскали ему «нормального брата» по кличке Пабло. «Несмотря на то, что Пикассо смешно выглядит, он здоров и счастлив», – подчёркивают авторы публикации.

Пост с Пикассо «завирусился» в Сети, набрав всего за три дня более 120 тысяч лайков и свыше 3,5 тысячи комментариев.

«Он такой милый! Я так рад, что он был спасён. Надеюсь, они с братом скоро обретут свой дом», – отметил один из подписчиков.

«Он заслуживает большего! Он такой симпатяга. Я надеюсь, что у него появится чудесная семья. Я бы взял его себе, да не могу», – выразил сожаление другой комментатор.

По словам владельцев приюта, сейчас кривомордый Пикассо ожидает заключения ветеринаров, которые должны определить наилучший метод его хирургического лечения. Отмечается, что в приют поступило множество заявок людей, желающих забрать пса, как только тот восстановится после операции. Охотников взять собаку с неисправленным дефектом пока не нашлось.

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#животные #интернет #США

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