В Благовещенске вновь ищут желающих отлавливать безнадзорных собак

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В Благовещенске начали прием заявок на проведение аукционов по отлову и содержанию безнадзорных собак. 27 февраля и 1 марта управление ЖКХ города на электронной площадке www.rts-tender.ru разместило электронные аукционы на право заключения трёх муниципальных контрактов: на отлов и транспортировку, временное содержание, а также учет животных. Срок окончания приема заявок – 7 и 9 марта. Начало торгов по всем трем контрактам запланировано на 13 марта.

Как сообщалось ранее, несколько лет подряд аукционы выигрывали фирмы «Деним-А» и «Амурский комунальщик». Со скандально известной фирмой «Деним–А» неоднократно заключались контракты на отлов и содержание животных в разных районах Приамурья. При этом на действия фирмы регулярно жаловались зоозащитники и жители области. Надзорные органы уже выявляли наличие нарушений при исполнении контрактов со стороны фирмы. В 2015 «Деним-А» внесли в реестр недобросовестных поставщиков. После чего в аукционах на отлов животных стала участвовать компания «Амурский комунальщик». Фирмой с таким же названием, но только в слове «коммунальщик» две буквы «м», одно время руководил генеральный директор «Деним–А» Вячеслав Золотарёв. Несколько лет назад «Амурский коммунальщик» был ликвидирован. Нынешней же компанией, с одной «м» в названии, руководит коммерческий директор компании «Деним–А» Вячеслав Шушаников. В прошлом году в аукционах стал участвовать еще ИП Золотарев.

Как рассказывают волонтеры местных зоозащитных организаций, они не могут стать участниками аукционов по двум причинам – отсутствие финансов (деньги нужны для оплаты обеспечения контракта, а это 30 процентов от стоимости контракта) и соответствующего земельного участка для содержания собак.

Тема бродячих животных долгие годы является одной их самых обсуждаемых в регионе. Еще в 2013 году был принят областной закон «О регулировании численности безнадзорных животных». Но ряд общественников считает, что он не является эффективным и лишь узаконил убийство животных. Чем, по мнению людей, и воспользовалась уже существовавшая тогда фирма «Деним–А», выигравшая конкурсы по всей Амурской области. О ней говорили, что она создает «концлагеря для животных и является удобной ширмой невыполнения контрактных условий». Но власти считают, что заказчик исполняет свои обязательства без нарушений, претензий к нему нет.

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