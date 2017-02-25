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Сегодня, 15:08 4

На приморских авторынках остаётся всё меньше машин

На приморских авторынках остаётся всё меньше машин
Фото: PRIMPRESS

На авторынках Владивостока и Уссурийска возникает дефицит новых автомобилей, сообщает портал Drom.ru. Завоз свежих авто блокирован в связи с тем, что проблема с установкой системы ЭРА-ГЛОНАСС полностью не решена. Сейчас на рынках Приморья продают машины, которые были привезены до 15 января 2017 года.

По данным портала, новых поступлений до решения с ГЛОНАССом не ожидается. На авторынке в Уссурийске есть стабильный спрос, хотя покупателей немного. Уже в январе стала заметна нехватка свежего привоза. В середине февраля был явный дефицит новых машин. На рыночной территории образовались «проталины» размером в волейбольные площадки.

Пока не было решения от таможни, некоторые продавцы поднимали цены: от 20 000 рублей на авто в ценовой группе 400 000 650 000 рублей; от 50 000 рублей – на машины от 900 000 рублей и выше. Но после разрешения на ввоз прежние цены вернули. Несмотря на пустующие места в рядах машин, ещё есть из чего выбирать. На рынках представлены автомобили всех популярных классов – от малолитражных Mazda Demio до микроавтобусов Toyota Alphard. Однако автомобилей с объемом двигателя 0,66 литра почти нет, их быстро разбирают.

В середине февраля Дальневосточная таможня начала выдавать ПТС всем подержанным автомобилям, ввезённым в Россию после 1 января, в обход ограничений ЭРА-ГЛОНАСС. К моменту выдачи документов на складах таможни скопилось больше 1 000 машин.

19 февраля во Владивостоке прошёл народный сход против установки ЭРА-ГЛОНАСС на импортные легковые автомобили. На него вышли более 500 человек. После акции шесть активистов, в том числе двое депутатов Законодательного собрания Приморья, были доставлены в отдел полиции.

Просмотров всего: 1913

#Дальний Восток #закон #транспорт

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Комментарии
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  • Graf1977

    Graf1977
    4 часа назад

    А зачем копировать новости с дрома???

  • start-stop

    start-stop
    4 часа назад

    Ни все люди знают о существовании дрома!

  • тортик53

    тортик53
    3 часа назад

    Так с новыми автомобилями на рынках всегда проблема. В основном бу.

  • Yriy28

    Yriy28
    2 часа назад

    Лучше б,вот эту новость скопировали: Уже 11 компаний в Приморье заявили о готовности оснащать подержанные авто устройствами ЭРА-ГЛОНАСС, сообщает «Приморская газета».

    http://news.drom.ru/50786.html

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