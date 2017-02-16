В Кемерове неизвестный застрелил владельца ломбардов

Фото: news.vse42.ru

В Кемерове неизвестный застрелил на подземной парковке 39-летнего предпринимателя. Убийство произошло 1 марта около девяти часов вечера. Мужчина получил смертельные ранения в область головы и шеи. По данному факту СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство), передаёт VSE42.Ru.

Нападение произошло, когда бизнесмен парковал свой автомобиль. Мужчина успел нажать тревожную кнопку, но сотрудники Росгвардии по прибытии обнаружили уже мёртвое тело. Эксперты нашли на месте преступления гильзы от патронов, по предварительным данным, пистолета Макарова.

В следственном комитете по Кемеровской области сообщили, что пострадавший занимался продажей электротоваров, также у него были свои торговые точки на территории областной столицы Кузбасса. По словам источника VSE42.Ru, бизнесмен владел ломбардами.

«В настоящее время устанавливаются очевидцы произошедшего, изучается личность потерпевшего, его окружение. Следствием рассматриваются все возможные версии произошедшего, в числе которых предпринимательская деятельность», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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