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Цветочные салоны Благовещенска готовятся к праздничному ажиотажу (фото)

Цветочные салоны Благовещенска готовятся к праздничному ажиотажу (фото)

В преддверии празднования Международного женского дня корреспондент Амур.инфо объехал несколько цветочных салонов областного центра. Салоны уже вовсю получают заказы к празднику. Некоторые начали поднимать цены на свой товар. Какие цветы пользуются популярностью, что предлагают в цветочных магазинах – в нашем материале.

До 8 Марта осталось меньше недели. Специалисты в салонах говорят – многие горожане заранее обеспокоены тем, какой именно подарить даме или маме букет. И мужчины, и женщины приходят, расспрашивают, консультируются, выбирают цветы на свой вкус и вкус того, кого подарок ждёт.

Цветочные салоны ждут поставок, собирают предпраздничные букеты, как всегда, согласны на индивидуальные заказы к празднику.

По словам продавцов, чаще всего им в этом году поступают корпоративные заказы – женщин хотят порадовать на рабочих местах. Предусмотрительные начальники заказывают заранее большие партии разнообразных цветов.

«У нас часты корпоративные заказы на букеты. В прошлом году был огромный заказ на 300 роз. Сейчас мы уже начинаем готовиться к празднику. В продаже, помимо живых букетов, есть букеты из сухоцветов. Большой популярностью сейчас пользуются тюльпаны», – рассказала продавец одного из салонов.

Кому-то стандартные букеты наскучили, и мужчины хотят порадовать своих дам чем-то необычным. За этим благовещенцы идут в праздничные салоны, где им помогут сделать креативное поздравление и подарок – начиная от красивой и милой открытки, заканчивая гигантским букетом из воздушных шаров.

«Мы планируем продажу шариков, латексных и фольгированных с надписями: "8 Марта", "Любимой", "Дорогой". Также предложим букеты из скрученных шаров. Ценовой диапазон будет от 60 рублей до 200, а букет будет стоить в зависимости от количества цветов в нём», – рассказала продавец отдела праздничных аксессуаров.

Во многих цветочных салонах города вместе с букетами и поштучной продажей цветов также хорошо продаются и горшечные цветы. Продавцы говорят – спрос на них отнюдь не низок.

В салонах Благовещенска есть и крупные индивидуальные заказы.

«Один молодой человек уже второй год покупает у нас тысячу тюльпанов и делает своей девушки сюрприз. Самый дешёвый букет у нас можно приобрести за 500 рублей. Также очень большим спросом пользуются горшечные цветы в оформлении, мы их оформляем как букет, получается очень красиво. А насчёт повышения цен, то цены повышаются везде. На данный момент роза стоит 150 рублей, так она и будет стоить. А вот акцию проведём уже после праздников, роза уже будет стоить по 87 рублей», – рассказала флорист одного из центральных цветочных салонов города.

Если бюджет не располагает к покупке дорогого подарка, то в салонах можно найти и более экономичные варианты.

«Цена у наших букетов разная – от 500 рублей и намного выше, всё зависит от платежеспособности покупателя. Также есть букеты из тюльпанов от тысячи рублей, какие-то смешанные букеты от 2 до 3 тысяч. Ценовое повышение будет, когда придёт новое поступление к самому празднику. Розы, скорее всего, будут стоить от 120 рублей до 200», – прокомментировала флорист.

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#праздники #торговля

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Комментарии
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  • виталя1979

    виталя1979
    4 часа назад

    Как там "орхидея" готовиться к ажиотажу? Такую сеть салонов "похерили"!

  • Сэр

    Сэр
    4 часа назад

    Покупаешь букет, а он стоИт 1,5 дня и вянет. Давай те не будем кормить цветочную мафию, откажемся покупать цветы.

  • виталя1979

    виталя1979
    3 часа назад

    Если бы вы знали всю эту кухню по омоложению лежалых цветов, то наверное офигели бы. Жаль что увидит это только наметаный глаз или уже когда "1.5 дня и вянет"

  • Конрад

    Конрад
    3 часа назад

    Скорей бы 9 марта!

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