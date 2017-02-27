Около 200 благовещенцев отжимаются на фестивале ГТО

В Благовещенске продолжается муниципальный этап зимнего фестиваля ГТО. 194 добровольных участника от среднего школьного возраста до 39 лет выполняют нормы ГТО – только десять из них войдут в сборную столицы Приамурья для участия в областном этапе. В четверг, 2 марта, благовещенцы сдают гимнастические нормативы.

Фестиваль начался 20 февраля: на лыжной базе «Россия» участники сдавали нормативы по лыжным гонкам. Им пришлось преодолеть дистанции в 2 000 и 3 000 метров. В среду, 1 марта, на стадионе «Амур» в манеже начались соревнования по легкой атлетике. Они продолжатся 3 марта. На следующей неделе, 6 марта, в бассейне «Надежда» пройдет сдача нормативов по плаванию.

А 2 марта в спорткомплексе «Юность» участники фестиваля занимались гимнастическими видами. Они сдавали нормативы по отжиманию, подтягиванию, прыжкам с места. Также у конкурсантов проверяли гибкость. Для этого они должны были наклоняться вперед, не сгибая колени, стоя при этом на лавке.

В городском управлении спорта пояснили, что в этом году тестирование проводят судьи, прошедшие специальное обучение. По итогам всех соревнований из 194 участников в сборную города отберут десять человек, показавших лучшие результаты – по одному каждого пола во всех возрастных группах.

Областной этап фестиваля состоится 23 марта в Белогорье.

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