Образована, замужем, в возрасте 40 лет: портрет среднестатистической амурчанки

Фото: uaua.info

В Амурской области проживает около 424 000 представительниц прекрасного пола. Амурстат в преддверии 8 марта опубликовал ряд интересных данных об амурских женщинах в целом. На 1 113 амурчанок приходится 1 000 амурчан. Но численный перевес достигается за счёт женщин старших пенсионных возрастов. Ещё у мужчин более высок уровень смертности.

51,9 % амурчанок – в трудоспособном возрасте (16-54 года), 29,6 % уже вышли за его пределы. Большинство амурчанок живут в городах, доля женщин среди городского населения – 53,9 %, среди сельского – 50,2 %.

Средний возраст амурчанки – 40 лет, в среднем они на 4,7 года старше мужчин. В 2015 году средняя продолжительность жизни женщин составила 73,3 года, мужчин – 61,4 года.

По подсчётам, из всех амурчанок старше 16 лет 55,5 % состояли в браке, а 16 % никогда не были замужем, 29 % уже разошлись или овдовели.

Средний возраст женщин, зарегистрировавших брак, на 2,5 года меньше, чем у мужчин. 21 % женщин вышли замуж в возрасте старше 35 лет. В сельской местности доля женщин, состоящих в браке, выше, чем в городской (соответственно 59,7 % и 53,6 %), меньше здесь и тех, кто никогда не состоял в браке.

Уровень рождаемости в сёлах выше, чем в городах. На одну горожанку приходится 1,5 рождения, на женщину из села – 2,9.

Образовательный уровень женщин в среднем выше, чем мужчин. Перепись 2010 года показала, что из 1 000 женщин в возрасте 15 лет и старше 214 имеют высшее и послевузовское образование, 379 – незаконченное высшее и среднее специальное, 53 – начальное профессиональное, 151 – общее среднее и 128 – неполное среднее и начальное (у мужчин соответственно 163, 333, 86, 193 и 214).

На тысячу женщин в возрасте старше 20 лет с высшим и послевузовским образованием приходится 11 кандидатов и докторов наук. Но уровень экономической активности женщин ниже, чем мужчин.

В 2016 году в экономике были заняты 185,1 тысячи амурчанок, или 47,5 % от общего числа занятых. Больше всего женщины трудятся в таких сферах, как образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, торговля, общественное питание и сфера услуг.

Женщины менее активно, чем мужчины, занимаются предпринимательской деятельностью. Амурчанки чаще всего занимают места низового инженерно-управленческого персонала и рабочих массовых профессий, выполняя работы средней сложности и работы, не требующие высокой квалификации. В результате уровень оплаты труда женщин заметно ниже, чем мужчин.

Мужчины в среднем зарабатывают в полтора раза больше, чем женщины. Среди руководителей заработная плата женщин составляет 70 % от заработной платы мужчин, среди рабочих – 49 %. Уровень безработицы среди женщин составил в 2016 году 5,2 % (среди мужчин – 6,6 %). Перепись 2010 года показала, что 67 % женщин имеют один источник средств к существованию, 30 % – два и 2,2 % – три и более источника.

Основным источником по-прежнему является трудовая деятельность – её указали 41 % опрошенных женщин. Среди других источников указывались пенсии (кроме пенсий по инвалидности) – 28 %, личное подсобное хозяйство – 14 %, иждивение, помощь других лиц, алименты – 31 %, пенсии по инвалидности – 4 %, различные пособия – 14 %.

Из 240 тысяч амурских домохозяйств 34 тысячи состоят из матерей-одиночек с детьми.

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#жизнь

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