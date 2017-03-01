СМИ: США готовы сменить власть в КНДР с применением военной силы

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Администрация президента США Дональда Трампа не исключает применения военной силы против КНДР. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на газету The Wall Street Journal, по данным которой, в настоящее время Вашингтон изучает вероятные меры в отношении Пхеньяна – вплоть до смены режима в Северной Корее.

Как сообщало Амур.инфо, 28 февраля телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме передал, что Трамп считает главной угрозой для США КНДР и её ядерную программу. Собеседник телеканала рассказал о том, что днём ранее американский лидер встретился с представителем Китая и призвал Пекин, у которого есть серьёзные рычаги давления на Северную Корею, воспользоваться ими.

В последнее время глава Белого дома всё чаще упоминает Северную Корею. Так, в середине января после испытания Пхеньяном баллистической ракеты нового типа Трамп заявил, что настала пора «очень решительно» заняться КНДР. В начале того же месяца, ещё до инаугурации, республиканец выразил сомнения в способности северокорейских властей разработать ракету, которая могла бы долететь до Америки.

Глава КНДР Ким Чен Ын в своём новогоднем обращении объявил, что создаваемая в стране межконтинентальная баллистическая ракета находится «в последней стадии разработки» и «КНДР будет укреплять свой военный потенциал, если Соединённые Штаты не прекратят агрессивную политику».

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#военные #политика #США

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