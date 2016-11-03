Благовещенский рэпер предложил посылать всех дорогою добра

Благовещенкий рэпер Jora Jordan вместе с местным творческим объединением снял клип на свою песню «Дорогою добра», главный посыл которой – меньше агрессии и больше добра. «Не оглядывайся назад, никогда не замедляй свой ход, а если это кого-то не прёт, пожелай ему... добра!» – говорится в первых строках песни. Клип напрямую отражает посыл текста.

В клипе несколько сюжетных линий. Это история девушки, которая застала своего любимого человека с другими женщинами; ситуация в столовой, когда людям в очереди приходится сталкиваться с наглыми посетителями; ситуация на дороге, когда один водитель подрезает другого; история среднестатистического мужчины, которого постоянно пилит жена и который, устав от всего, становится супергероем.

Всего в клипе снялись около 15 человек. Все они обычные горожане, большинство из которых никогда не принимали участие в съемках. Среди опытных актеров – местный активист Андрей Есипенко. Он как раз и сыграл роль благовещенского семьянина, ставшего супергероем.

«Мы все старые друзья и знакомые. Поэтому работать друг с другом было комфортно. Единственная трудность во время съемок – это состыковка всех участников съемочного процесса по времени. Людей много, и нужно подстроиться всем друг под друга. Все снимались бесплатно, большинство подтягивали свои ресурсы – кто-то машину свою предоставил, кто-то – реквизит. Сценарий разрабатывался несколькими людьми, видеоряд тоже подбирался совместно. Получилась такая большая коллективная работа, результат которой, на мой взгляд, оказался хорошим», – поделился Андрей Есипенко.

Основная часть съемок проходила летом прошлого года. Кое-что еще доснимали осенью и зимой. «Мы создали творческое объединение, и это была наша первая такая основательная работа. Причем песню я написал еще в 2013 году, и вот только сейчас получилось снять клип на нее. Некоторые подумали, что я в песне просто заменяю нецензурное слово словом добро. То есть, например, фраза «пошли его дорогою добра» в понимании некоторых людей означает послать куда подальше, использую нецензурную брань. Но я имел в виду то, что когда ты сталкиваешься с какой-то негативной ситуаций, когда ты раздражен, то не надо проявлять агрессию. Надо успокоиться и отпустить все, быть добрее и терпимее, проще ко всему относиться. Это главный посыл песни и клипа», – рассказал рэп-исполнитель Jora Jordan.

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#жизнь #культура

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