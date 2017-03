Опра Уинфри не исключила своего участия в будущих выборах президента США

Фото: peopletalk.ru

Известная американская телеведущая Опра Уинфри не исключила, что могла бы в будущем баллотироваться в президенты США. Об этом она заявила в интервью Bloomberg, сообщает РБК.

Отвечая на вопрос ведущего, не было ли у неё мысли принять участие в президентской гонке, Уинфри призналась, что ранее никогда об этом не думала и даже не рассматривала подобную возможность.​ «Я полагала, что у меня нет опыта в управлении, что я не знаю достаточно. А теперь я думаю...» – твёрдо заявила телезвезда, не закончив при этом предложение.

По мнению редакции издания The New York Daily News, по всей вероятности, Уинфри пересмотрела своё отношение к президентству после победы на выборах Дональда Трампа.

Телеканал CBS предположил, что 63-летняя телеведущая оказалась «заинтригована» предложением стать президентом Соединённых Штатов, сравнивая себя с Трампом. Как и он, Уинфри не имеет «никакого опыта» в политике. Она также является миллиардером и имеет долгую карьеру на телевидении.

Что примечательно, Опра Уинфри на прошедших в 2016 году президентских выборах США поддерживала соперницу Трампа – кандидата от партии демократов Хиллари Клинтон.

Опра Уинфри – американская телеведущая, актриса, продюсер, общественный деятель, ведущая ток-шоу «Шоу Опры Уинфри» (1986-2011). Журнал Forbes назвал её девятой по влиятельности женщиной в 2005 году и первой – в 2007 году, самым влиятельным человеком в шоу-бизнесе в 2009 году, самой влиятельной знаменитостью в 2010 и 2013 году.

В 2013 году состояние Опры Уинфри оценивалось в 2,8 миллиарда долларов, больше чем у какой-либо другой женщины в шоу-бизнесе. Она является первой чернокожей женщиной-миллиардером в истории. За ней также рекорд по нахождению в списке ста наиболее влиятельных людей года по мнению американского журнала Time. Успешный медиамагнат Уинфри владеет собственной киностудией, журналом O, The Oprah Magazine, коммерчески успешным ресурсом Oprah.com, радиосетью, а также именным кабельным телеканалом OWN: The Oprah Winfrey Network.

