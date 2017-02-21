На Дальнем Востоке начнут выращивать картофель по китайской технологии

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Дальневосточный НИИ сельского хозяйства и Академия наук провинции Хэйлунцзян пришли к соглашению о создании российско-китайского инновационно-исследовательского сельскохозяйственного центра, не имеющего аналогов. Об этом ИА «Дейта» сообщили в администрации Хабаровского края.

Принципиальные договорённости были достигнуты в Харбине. Предположительно, новый центр будет иметь два филиала – в Академии наук провинции Хэйлунцзян (Китай) и в Дальневосточном НИИ сельского хозяйства (Россия).

«Основная задача Центра – внедрение инновационных разработок учёных России и КНР. Российско-китайский проект направлен на проведение совместных исследований в сфере сельского хозяйства и будет способствовать трансферу научных достижений и экономическому развитию территорий. У обеих сторон есть большой опыт в селекции, семеноводстве различных сельскохозяйственных культур, разработаны технологии, позволяющие повысить урожайность культур», – отметила директор Дальневосточного НИИ сельского хозяйства Татьяна Асеева, добавив, что создание совместного центра позволит подготовить платформу для практического взаимодействия учёных России и Китая в сфере сельского хозяйства.

Как отметили в краевом Минсельхозе, в задачи научно-производственного предприятия будет входить, прежде всего, селекция и семеноводство картофеля для последующего выращивания и переработки.

«Китайская сторона заинтересована в распространении своих технологий выращивания оригинальных семян и семеноводстве на территории Хабаровского края с учётом российского законодательства. Кроме того, наши партнёры планируют использовать наши передовые достижения, поделиться своим опытом. Нам же важно решить задачу самообеспеченности наших сельхозтоваропроизводителей отечественным семенным фондом для получения высоких урожаев», – заявил замглавы управления сельскохозяйственного производства министерства Александр Никуленко.

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#Дальний Восток #Китай #сельское хозяйство

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