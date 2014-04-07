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Наш ответ Сергею Доренко: благовещенский юрист отправил претензию к радио «Говорит Москва»

Наш ответ Сергею Доренко: благовещенский юрист отправил претензию к радио «Говорит Москва»

Благовещенский юрист призывает Сергея Доренко ответить за громкие слова. Игорь Волобуев не только составил претензию в адрес радиостанции «Говорит Москва», но и написал текст, который, по его мнению, должен прозвучать в эфире. Официальный документ с печатями он отправил ценным письмом 1 марта.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», главный редактор радиостанции в авторской программе «Подъём» в прямом эфире назвал столицу Приамурья местом, пахнущим кошачьей мочой, а благовещенцев – нюхающими людьми.

Руководитель одной из юридических контор Благовещенска, блогер Амур.инфо Игорь Волобуев считает, что в итоге были «распространены сведения в форме оценочных суждений с употреблением элементов стилистически сниженной лексики, которые затрагивают честь, достоинство и деловую репутацию как физических – жителей Благовещенска, так и деловую репутацию юридических лиц – зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Благовещенска».

«Благовещенск – это место ржавчины, это место, пахнущее кошачьей мочой и так далее. Это Благовещенск. А напротив есть Хэйхэ. Они сидят в трущобах, благовещенцы…» – цитаты из передачи Доренко. Полная расшифровка есть на сайте радио.

В составленном обращении Игорь Волобуев опирается на то, что 46-я статья закона о СМИ, часть 3 статьи 152 Гражданского кодекса предусматривают такое право – право на ответ в том же СМИ, где было высказано оценочное суждение или мнение.

Благовещенец даже подготовил ответ, который, по его мнению, должен прозвучать в эфире программы «Подъём» Сергея Доренко:

Юридическая компания просит радио «Говорит Москва» в месячный срок с момента получения претензии в письменной форме направить уведомление о предполагаемом сроке публикации в своём эфире предложенного ответа.

Известный журналист 25 января негативно высказался Благовещенске в эфире своей программы. Его слова вызвали шквал возмущения. 31 января мэр Благовещенска Валентина Калита выступила по поводу скандального высказывания известного журналиста Сергея Доренко о городе. Градоначальник сказала коллегам и журналистам, что не нужно скромничать о своих достижениях, нужно говорить о них во всеуслышание, чтобы и за пределами Благовещенска знали, как кипит в нем культурная жизнь и сколько здесь достижений. Тогда же в пресс-службе администрации города сообщили, что ответных высказываний в сторону Доренко не будет, как не будет и судебных разбирательств.

Игорь Волобуев, блогер Амур.инфо, предложил мэрии всё-таки выступить с ответом и даже отнёс обращение в администрацию. В случае если мэрия не сочтёт нужным это сделать, сказал, что готов сам в соответствии с законом инициировать обращение к СМИ и Сергею Доренко.

Также он предложил администрации к празднованию 161-летия Благовещенска провести конкурс «Облик нашего города» и включить Доренко в состав жюри.

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#закон #СМИ

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • avantura

    avantura
    1 час назад

    На фиг он (доренко) нужен тут!

  • Shin.28rus

    Shin.28rus
    1 час назад

    Даренко - неудачник оказавшийся на обочине жизни, вот он и машет руками, как девушка с пониженной социальной ответственностью давно не пользующаяся спросом даже у люмпенов и маргиналов, чтобы ее заметили, привлечь внимание к своей пустой и банальной личности неудачника. Но все знают, что он ничтожество на которое даже смотреть жалко. Поэтому все его попытки продать свое тело, сравнимые с отрыжкой пса употребившего свое дерьмо, такие же мерзкие, окончатся полным крахом.

  • сибирячка

    сибирячка
    1 час назад

    ну и попиарится заодно йурист...

    хотя раньше надо было, уж все забыли про Доренко

  • Сэр

    Сэр
    1 час назад

    Меня вечно банят. А я вот хочу узнать когда местный блогер-журналист по фамилии Ярошенко напишет статью про высказывания своего коллеги Доренки. Выскажет свое мнение - осуждает или наоборт поддерживает. А то он постянно пишет, что правоохранители защищают честь своего мундира и мол покрывают своих коллег. Ярошенко поступает точно так же, по отношению своих коллег.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

  • Питерский

    Питерский
    56 минут назад

    "Мэр Благовещенска Валентина выступила"-)))). У нас мэр Валентина?

    Вы ее приравниваете к Лехе сантехнику такими фразами.

  • S kak $

    S kak $
    48 минут назад

    Жизнь в Благовещенске настолько насыщенна событиями, что бурление вокруг высказывания доренки может кипеть хоть целый год.

  • непонятно

    непонятно
    32 минуты назад

    Ну прямо бенефис какой-то Волобуева на всех ветках. Надо полагать - это начало предвыборной кампании Волобуева по довыборам 5 депутатов гордумы. Не?

    По сути жалобы - идиотизм полный. Надо просто было забыть эту неприятную тему. Ан нет, разворошил снова. Теперь брызги кошачьей мочи точно окажутся на всей области и узколобой кирзой (по версии Доренко) станем мы все, а не только руководство Благовещенска.

    Это просто трагикомедия какая-то - блогер Амуринфо решил потягаться в остроумии с Доренко. Ню-ню

  • пользователь удален

    пользователь удален
    31 минута назад

    по таким критериям к каждой статье Ярошенко можно такие письма отправлять, и ответят - он это не мы, мы не они, фенита ля

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    20 минут назад

    доренко в жюри??? В жюри включают обычно почетных людей, достигших чего-то и имеющих авторитет в какой-то сфере. Как это соотносится с доренко?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    6 минут назад

    Честно! Прямо честно! Думала, что Волобуев успокоится! Ан нет, всё-таки ступил на уровень С.Д.( Печалька...

  • Туж2

    Туж2
    3 минуты назад

    Волобуев вот вам меч!(с)

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 минута назад

    Туж2

    Волобуев вот вам меч!(с)



    +++ Вот вам вентилятор! В БОЙ!



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