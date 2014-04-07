Наш ответ Сергею Доренко: благовещенский юрист отправил претензию к радио «Говорит Москва»

Благовещенский юрист призывает Сергея Доренко ответить за громкие слова. Игорь Волобуев не только составил претензию в адрес радиостанции «Говорит Москва», но и написал текст, который, по его мнению, должен прозвучать в эфире. Официальный документ с печатями он отправил ценным письмом 1 марта.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», главный редактор радиостанции в авторской программе «Подъём» в прямом эфире назвал столицу Приамурья местом, пахнущим кошачьей мочой, а благовещенцев – нюхающими людьми.

Руководитель одной из юридических контор Благовещенска, блогер Амур.инфо Игорь Волобуев считает, что в итоге были «распространены сведения в форме оценочных суждений с употреблением элементов стилистически сниженной лексики, которые затрагивают честь, достоинство и деловую репутацию как физических – жителей Благовещенска, так и деловую репутацию юридических лиц – зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Благовещенска».

«Благовещенск – это место ржавчины, это место, пахнущее кошачьей мочой и так далее. Это Благовещенск. А напротив есть Хэйхэ. Они сидят в трущобах, благовещенцы…» – цитаты из передачи Доренко. Полная расшифровка есть на сайте радио.

В составленном обращении Игорь Волобуев опирается на то, что 46-я статья закона о СМИ, часть 3 статьи 152 Гражданского кодекса предусматривают такое право – право на ответ в том же СМИ, где было высказано оценочное суждение или мнение.

Благовещенец даже подготовил ответ, который, по его мнению, должен прозвучать в эфире программы «Подъём» Сергея Доренко:

Юридическая компания просит радио «Говорит Москва» в месячный срок с момента получения претензии в письменной форме направить уведомление о предполагаемом сроке публикации в своём эфире предложенного ответа.

Известный журналист 25 января негативно высказался Благовещенске в эфире своей программы. Его слова вызвали шквал возмущения. 31 января мэр Благовещенска Валентина Калита выступила по поводу скандального высказывания известного журналиста Сергея Доренко о городе. Градоначальник сказала коллегам и журналистам, что не нужно скромничать о своих достижениях, нужно говорить о них во всеуслышание, чтобы и за пределами Благовещенска знали, как кипит в нем культурная жизнь и сколько здесь достижений. Тогда же в пресс-службе администрации города сообщили, что ответных высказываний в сторону Доренко не будет, как не будет и судебных разбирательств.

Игорь Волобуев, блогер Амур.инфо, предложил мэрии всё-таки выступить с ответом и даже отнёс обращение в администрацию. В случае если мэрия не сочтёт нужным это сделать, сказал, что готов сам в соответствии с законом инициировать обращение к СМИ и Сергею Доренко.

Также он предложил администрации к празднованию 161-летия Благовещенска провести конкурс «Облик нашего города» и включить Доренко в состав жюри.

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