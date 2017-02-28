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К 8 марта в Благовещенске потеплеет до нуля градусов

К 8 марта в Благовещенске потеплеет до нуля градусов
Фото: deliveryfromchina.ru

Городское управление ГО и ЧС получило долгосрочный прогноз погоды на март. По прогнозам, первый месяц весны в Амурской области будет ветреным с большим количеством осадков. В Благовещенске после 8 марта начнется резкое потепление.

На праздник в областном центре ожидается температура 0 градусов. 9 марта – плюс 2. К 15 марта дневные температуры будут расти и достигнут плюс 8 градусов. Затем пойдет небольшое похолодание, сообщили в городском управлении ГО и ЧС.

«Так как по ночам будет минус, а днем плюс, то, естественно, на дорогах образуется гололед, особенно в вечернее время. Поэтому призываем жителей быть аккуратными на дорогах, – прокомментировал начальник управления ГО и ЧС Благовещенска Игорь Темнюк. – К тому же из-за обильных осадков повышается риск схода снега с крыш. Мы приглашали на КЧС представителей управляющих компаний и предупредили, чтобы сейчас, когда начинается межсезонье, они внимательно следили за крышами, сбивали сосульки, чистили снег».

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#погода

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