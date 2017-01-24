Руководство супермаркета в Зее, беспокоясь о покупателях, запретило им ходить по торговому залу без тележки

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Жительница Зеи пожаловалась журналистам «Зейского вестника» на местный магазин «Светофор». Женщина рассказала, что охрана в супермаркете не пустила ее в торговый зал без тележки. При этом пенсионерка не собиралась ничего покупать, а просто хотела посмотреть стоимость товара. Но этот аргумент охранников не убедил.

«Я собиралась лишь посмотреть стоимость товара по просьбе пожилой знакомой, ничего приобретать не намеревалась, поэтому смысла толкать впереди себя пустую неповоротливую тележку не было. Но вход мне был закрыт», – пожаловалась 82-летняя Мария Константиновна.

То, что пенсионерка говорит правду, подтвердило и объявление о запрете входа без тележек, вывешенное в «Светофоре». Директор магазина Светлана Козлова пояснила журналистам, что такое решение принято, во-первых, для лучшей защиты товара от воровства, а во-вторых, – для удобства самих покупателей.

«Одного только лаврового листа за последнее время украдено более чем на четыре тысячи рублей! Эти убытки работники магазина выплачивают из своего кармана, – делится Светлана Ивановна и показывает смятые консервные банки и разорванные упаковки теперь не подлежащих реализации продуктов. – Видите, что случается, когда покупатель несет товар в руках и роняет его? А если, к примеру, прижимая банку к себе, он испортит шубу томатной пастой? К тому же пожилым людям удобнее в очереди к кассе опереться на тележку».

Однако никакого документа, делающего такие требования законными, директор магазина предоставить не смогла. В территориальном отделе управления Роспотребнадзора по Амурской области в городе Зее, Зейском и Магдагачинском районах в свою очередь сообщили, что подобные требования ничем не предусмотрены и являются незаконными.

«Нет таких ограничений ни в федеральном законе о правах потребителей, ни в других нормативных актах, регламентирующих сферу торговли. Магазин предоставляет покупателю для его удобства право воспользоваться корзиной или тележкой для продуктов. Если человек считает нужным – берет корзину, если ему удобнее зайти в магазин без корзины, никто не может его остановить. Право – это не обязанность», – сообщили специалисты Роспотребнадзора.

Между тем маркетологи рассказывают, что наличие в магазинах габаритных тележек – один из ходов маркетинга. Специалисты, думающие над тем, как заставить людей покупать больше, используют разные профессиональные хитрости, в том числе предлагая объемные корзины и тележки: если человек везет перед собой полупустую тележку, то на подсознательном уровне ему захочется ее заполнить.

Однако, по словам Светланы Козловой, в отношении «Светофора» это чистое совпадение: пока у магазина просто нет средств на покупку небольших корзин.

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#закон #Зея #торговля

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