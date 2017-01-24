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Руководство супермаркета в Зее, беспокоясь о покупателях, запретило им ходить по торговому залу без тележки

Руководство супермаркета в Зее, беспокоясь о покупателях, запретило им ходить по торговому залу без тележки
Фото: www.oleglikhachev.com

Жительница Зеи пожаловалась журналистам «Зейского вестника» на местный магазин «Светофор». Женщина рассказала, что охрана в супермаркете не пустила ее в торговый зал без тележки. При этом пенсионерка не собиралась ничего покупать, а просто хотела посмотреть стоимость товара. Но этот аргумент охранников не убедил.

«Я собиралась лишь посмотреть стоимость товара по просьбе пожилой знакомой, ничего приобретать не намеревалась, поэтому смысла толкать впереди себя пустую неповоротливую тележку не было. Но вход мне был закрыт», – пожаловалась 82-летняя Мария Константиновна.

То, что пенсионерка говорит правду, подтвердило и объявление о запрете входа без тележек, вывешенное в «Светофоре». Директор магазина Светлана Козлова пояснила журналистам, что такое решение принято, во-первых, для лучшей защиты товара от воровства, а во-вторых, – для удобства самих покупателей.

«Одного только лаврового листа за последнее время украдено более чем на четыре тысячи рублей! Эти убытки работники магазина выплачивают из своего кармана, – делится Светлана Ивановна и показывает смятые консервные банки и разорванные упаковки теперь не подлежащих реализации продуктов. – Видите, что случается, когда покупатель несет товар в руках и роняет его? А если, к примеру, прижимая банку к себе, он испортит шубу томатной пастой? К тому же пожилым людям удобнее в очереди к кассе опереться на тележку».

Однако никакого документа, делающего такие требования законными, директор магазина предоставить не смогла. В территориальном отделе управления Роспотребнадзора по Амурской области в городе Зее, Зейском и Магдагачинском районах в свою очередь сообщили, что подобные требования ничем не предусмотрены и являются незаконными.

«Нет таких ограничений ни в федеральном законе о правах потребителей, ни в других нормативных актах, регламентирующих сферу торговли. Магазин предоставляет покупателю для его удобства право воспользоваться корзиной или тележкой для продуктов. Если человек считает нужным – берет корзину, если ему удобнее зайти в магазин без корзины, никто не может его остановить. Право – это не обязанность», – сообщили специалисты Роспотребнадзора.

Между тем маркетологи рассказывают, что наличие в магазинах габаритных тележек – один из ходов маркетинга. Специалисты, думающие над тем, как заставить людей покупать больше, используют разные профессиональные хитрости, в том числе предлагая объемные корзины и тележки: если человек везет перед собой полупустую тележку, то на подсознательном уровне ему захочется ее заполнить.

Однако, по словам Светланы Козловой, в отношении «Светофора» это чистое совпадение: пока у магазина просто нет средств на покупку небольших корзин.

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#закон #Зея #торговля

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Комментарии
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  • Дамбо

    Дамбо
    1 час назад

    Допустим. А если свободных тележек нет, покупателям стоять на входе и ждать, пока освободятся?

    Предприниматели уже не знают, как еще извратиться.

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    1 час назад

    Даже еще один аргумент есть у этих маркетологов. Не раз был свидетелем того, что покупатель с тележкой этой самой тележкой случайно задевает товар на прилавке, тот падает, ломается, рвется, если бутылка, то бьется. Тут же подскакивает охрана или мерчендайзер и заставляет покупателя либо купить товар с испорченной упаковкой, либо возместить ущерб за разбитую, например, бутылку. Кстати, еще одним подобным ходом является расстановка товара на полках для этого. Так вот, покупатель, по незнанию, оплачивает товар, который ему может и не нужен! Это еще одно незаконное требование - покупатель не обязан возмещать стоимость случайно испорченного товара или товарного вида!

  • Сосед1

    Сосед1
    1 час назад

    В некоторых магазинах еще и выкладка товара такая плотная, что достав один товар рискуешь завалить половину того что рядом стоит.

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    19 минут назад

    почему на разных сайтах один и тот же текст новости?

  • Anatolyi28Chigiri

    Anatolyi28Chigiri
    15 минут назад

    СФЕТОФОР это продуктовая помойка!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    11 минут назад

    Люди совсем не знают своих прав(( И охрана бывает совсем наглая

    Однажды останавливали на выходе. На требование открыть сумку, поинтересовалась, а есть ли у него полномочия проводить досмотр. А может я ни осмотра ни досмитра не хочу?! и имею полное право. Как-бы не жалко, но тут хамское поведение было.

    Ещё лет пять назад в микрахе в Авоське выход был через аклашку, там парнишка складывал товар на верхние полки. Только спустился и неудачно поставил стремянку. Она полетела через проход на ряд, в один прыжок оказалась рядом и оттолкнула, полетела лесенка в другом направлении и зацепила всего 2 бутылки, одну опрокинула и разбила. Но не из самого дорогого (куда сразу летела), а с нижнего. Сразу вылетел охранник и начал орать, парниша его еле оттащил. После стольких оскорблений и угроз не удержалась и объяснила права-обязанности. Уточнила, что даже имею право прямо сейчас на кассе "уронить" и мне ничего не будет. Была тогда с мамой, пришлось выслушать, что не только руку ушибла, но и грязи ушат... а на кассе ждал парнишка с счастливый и с шоколадкой

    Каюсь шоколадку взяла, не одна знакомая работала или подрабатывала в супермаркетах, так что знаю как они там этот ценный бой потом расписали на всех. Да и так немного о "кухне" наслышана. И как заставляют персонал просрочку выкупать, при чём не по себестоимости. До цирка доходит

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