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1 500 жителей Приамурья переехали в Китай, 295 – в КНДР

1 500 жителей Приамурья переехали в Китай, 295 – в КНДР
Фото: 29.ru

В Амурской области, по данным на начало года, проживает 801,8 тысячи человек. Это на 3,9 тысячи меньше, чем годом ранее. Основная причина убыли – миграция. Регион за 2016 год покинули 3 237 человек. По области место постоянного жительства в прошлом году сменили 17 тысяч человек. 9,7 тысячи амурчан переехали из сёл в города, 7,3 тысячи – обосновались в сёлах.

Среди городских округов и муниципальных районов области положительное сальдо миграции, как и в 2015 году, отмечалось только в Благовещенском районе, сообщает Амурстат.

Миграционная убыль жителей в областном центре составила 582 человека в 2016 году против 338 человек в 2015 году. Во внешней миграции участвовали 26,9 тысячи человек, на 6,9 % меньше, чем в предыдущем году. Разница между прибывшими и выбывшими уменьшилась на 9,6 % и составила 3 270 человек.

Амурская область по-прежнему выступает «донором» населения по отношению к другим регионам России. За 2016 год результаты обмена населением по сравнению с предыдущим годом несколько улучшились – число выбывших из области мигрантов в другие регионы страны превышало количество прибывших в неё на 3 380 человек (в 2015 году – на 4 172).

Чаще всего амурчане переезжают в Дальневосточный, Центральный, Сибирский и Южный федеральные округа. Среди регионов Дальнего Востока выбирают Хабаровский и Приморский края. В Центральном ФО манит Москва и Московская область. Также амурчане едут в Забайкальский край, Новосибирскую область, Краснодарский край.

В 2016 году уменьшилось число прибывших из стран СНГ по сравнению с 2015 годом на 61 человека, а число выбывших – на 448 человек. Значительную долю миграционного притока составили мигранты из Украины, Армении, Таджикистана и Узбекистана. Миграционное сальдо составило 922 человека против 535 в 2015 году.

Число прибывших мигрантов из других зарубежных стран сократилось на 219 человек, выбывших – увеличилось на 1 926 человек. Миграционная убыль составила 38 человек.

Из 1 854 жителей региона, выехавших с начала года в другие зарубежные страны, 1 432 выбыли в Китай, 295 – в КНДР. По 5 человек выбрали местом нового жительства США и Германию, по 4 человека выбрали Грузию и Абхазию, 3 – Канаду, по 2 – Вьетнам и Финляндию, по 1 – Афганистан, Израиль, Италию, Латвию, Сирию и Японию, 96 – прочие страны.

«Таким образом, миграционная убыль населения области при обмене с другими территориями России компенсировалась незначительным миграционным приростом за счет стран СНГ. В большинстве своем прибывшие из-за рубежа являются трудовыми мигрантами с ограниченным сроком пребывания», – сообщает Амурстат.

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#жизнь

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Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    2 часа назад

    У китайцев на сей счет где то под сукном есть соответствующая доктрина.

  • Мораль

    Мораль
    1 час назад

    Интересно, сколько китайцев переехало в Приамурье?

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    1 час назад

    ...а в КНДР кто уезжает? а Юра Щукин с ё не оттуда пишут?...)))

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад



    295 – в КНДР



    Дожили в КНДР лучше, чем в Амурке

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    1 час назад

    ...о...видимо скоро и приверженцы лдпр туды потянутся...)))

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    михалыч 2015

    ...а в КНДР кто уезжает? а Юра Щукин с ё не оттуда пишут?...)))



    че то Ё давно не видно кстати

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    39 минут назад

    mikey007


    295 – в КНДР



    Дожили в КНДР лучше, чем в Амурке


    Толи ещё будет.

  • Ксаныч

    Ксаныч
    34 минуты назад

    Возмите меня в плен альпийские Альпы.

  • S kak $

    S kak $
    16 минут назад

    295 – в КНДР

    Боже мой, кто все эти люди?!

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    12 минут назад

    ИСЧЕЗАЮЩЕЕ ПРИАМУРЬЕ: НАСЕЛЕНИЕ РЕГИОНА ЗА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА СОКРАТИЛОСЬ НА 23 %

    15 апреля 2015, 13:53 (ПРОШЛО ПОЧТИ ДВА ГОДА)

    «Амурская служба новостей» выяснила, что может остановить вымирание области (ФОТО, ИНФОГРАФИКА).

    В 1990 году население Амурской области переваливало за миллион. Если быть точнее, то в предпоследний год существования СССР в Приамурье, по данным Амурстата, проживали 1 миллион 55 тысяч 300 человек. К 2014 году население области обмельчало на 244 тысячи, то есть за 24 года число жителей региона снизилось на 23,1 %.

    В рейтинге вымирающих российских регионов, который составило РБК, Приамурье оказалось на 12 месте. Впереди оказалось четыре дальневосточных региона — три из них северные: Чукотка, Камчатка и Магаданская область, а также Сахалин.

    Изменить демографическую ситуацию Приамурью не помогло бы и его возможное превращение из области в край. Нашумевший вариант с присоединением к региону Еврейской автономной области прибавил бы 168 с небольшим тысяч жителей. Однако это уже административное вмешательство в увеличение численности. Мы же решили проанализировать естественную убыль населения. Вслед за региональными статистиками «Амурская служба новостей» изучила, как изменилась численность амурчан за 24 года в различных городах и районах области.

    Какие амурские города и села не теряют жителей?

    Благовещенск

    В настоящее время к относительно благополучным с демографической точки зрения городам можно отнести только два населенных пункта — областной центр Благовещенск и ЗАТО Углегорск.

    Столица Приамурья с 1990 года приросла более чем 15 тысячами жителей (в 1990 году население города составляло 210,2 тысячи человек, в 2014 году — 225,5 тысячи).

    И это, несмотря на то, что на протяжении 11 лет здесь наблюдалась естественная убыль — с 1995 по 2006 годы в Благовещенске число умерших превышалось количество родившихся. Однако с 2007 года ситуация начала выравниваться, и, например, в 2013 году естественный прирост составил уже 503 человека.

    В отличие от большинства городов области, в Благовещенск переезжает все больше народа. Однако темпы все же ниже, чем в 90-х годах. К примеру, в 1990 году население города пополнили 3 850 приезжих. В 2013 году, по официальных данным, в ряды благовещенцев «влились» 1 956 мигрантов.

    Однако в 2000-е в столице Приамурья наоборот отмечался отток населения. Примечательным в этом отношении стал 2005 год — тогда миграционная убыль составила 5 294 человека. Отрицательный результат в последующие годы уменьшался, вплоть до 2010 года — тогда вновь начался миграционный прирост.

    Углегорск

    Второй прирастающий население населенный пункт Приамурья — ЗАТО Углегорск — за последние 24 года претерпел административные изменения. До 1994 года он был закрытым поселком Свободный-18. После он стал закрытым административным образованием поселок Углегорск. В 2001 году из этого названия выпало слово «поселок».

    В итоге открытых статистических данных о населении Свободного-18 нет. Что же касается Углегорска, то в 1995 году здесь проживало 5 тысяч 700 человек. К 2014 году население увеличилось на 300 человек. При этом до 2010 года ЗАТО мельчало. Однако сразу на полтысячи население Углегорска увеличилось годом позже, когда вблизи него началась активная фаза строительства космодрома Восточный.

    Откуда бегут жители и где вымирают?

    Тында и Райчихинск

    В число исчезающих можно отнести два амурских города — Тынду и Райчихинск.

    Так, город угольщиков за 24 года потерял больше половины своего населения, а точнее 56,73 %. За 24 года из 48 тысяч 300 жителей осталось только 20 тысяч 900. С 1995 года в Райчихинске ежегодно рождается меньше человек, чем умирает. Естественная убыль от года к году здесь колеблется от до 80 до 400 человек. Однако ситуация с миграцией здесь не стабильная: в городе то прибавляется жителей, то убывает. Однако с 2005 года показатель миграции все чаще стал появляться со знаком минус: 2011 год — -249 жителей, 2012 год — -144 жителей, 2013 — -345.

    Неутешительный результат и у столицы БАМа. Город железнодорожников на севере области за 24 года потерял 46,31 % своих жителей. В Тынде, по данным на 2014 год, осталось 34 тысячи 200 жителей. В 1990 году их число превышало 63 тысячи. Несмотря на то, что за последнюю четверть века Тында не уходила в минус по показателю естественного прироста, население города все же уменьшается.

    Главная причина здесь — миграция. С 1995 года Тында стала лидером среди амурских городов по миграционной убыли. В упомянутый год ее покинули 1 131 человек. В 2000-х из города ежегодно уезжали от 400 до 700 жителей. В период с 2011 по 2013 года планка еще повысилась: с начала десятилетия город ежегодно покидают более 700 жителей. Кстати, Тында попала в рейтинг вымирающих городов РФ по версии РБК.

    Свободный и Шимановск

    Около трети населения потеряли Свободный и Шимановск. Свободный по темпам миграционной убыли догоняет Тынду, а по уровню естественной убыли — Райчихинск. Из Шимановска жители уезжают не так массово, да и уровень естественного прироста здесь в последние годы пытается уйти из отрицательных значений хотя бы в ноль. Однако Шимановск в три раза меньше Свободного, поэтому потерянные за 24 года восемь тысяч жителей для него сопоставимы с уменьшением населения Свободного на 24 тысячи.

    На четверть обмельчала Зея, а пятую часть населения потерял пгт Прогресс. В этом ряду самые незначительные потери несет только Белогорск — за 24 года только 7,86% жителей покинули его.

    Исчезающие районы

    С севера на юг

    Вымирающими районами Приамурья оказались северные территории. Зоны с неласковым климатом потеряли за 24 года больше населения, чем южные районы. Так, например, наполовину и более уменьшилось число жителей Зейского, Тындинского, Селемджинского районов. Более 40 % населения потеряли центральные районы — Ромненский и Завитинский. Остальные территории, кроме Благовещенского района, покинули в среднем от 13 до 38 % жителей.

    Прибыло только в числе жителей Благовещенского района — за 24 года +17,3 %.

    Почему амурчан становится все меньше?

    За ответом на этот вопрос мы обратились к председателю Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрию Крупнову.

    — 20-процентный упадок населения — это общий тренд всего Дальневосточного федерального округа и Забайкалья. Это не только проблема Амурской области. Это общая беда. В этом плане здесь нет каких-то в плохом смысле выдающихся опережающих темпов.

    Вопрос невозможно решить вне полного подъема всего Дальнего Востока — опережающего подъема, о котором много говорится в последнее время, но, к сожалению, практически ничего не делается. Нет больших инфраструктурных проектов, меняющих и статус Дальнего Востока, и дающих приток средств, чтобы люди больше зарабатывали.

    Еще один важнейший момент — тарифы. Как и цены на различного рода продукты, они от 30 % выше, чем в центральной части России. По отдельным тарифам — разница в два-три раза. Создается ситуация вытеснения населения.

    Помимо решения общедемографических проблем страны, нужно бороться за то, чтобы молодежь максимально оставалась в регионе. Но не через какие-то ограничения и насилие по отношению к ним, а через предложение им достойного занятия — высокооплачиваемых рабочих мест. А для этого нужно проводить новую индустриализацию.

    В частности, космодром Восточный потенциально мог бы это предложить. Но то, что сейчас происходит на космодроме, показывает, что это узковедомственный объект. На нем видно все болячки Дальнего Востока. Вместо того, чтобы превращать космодром в драйвер развития всего русского и мирового космоса и, соответственно, создавать высокооплачиваемые, наукоемкие места, идет PR-кампания ни о чем, и этих мест практически не создают.

    То же самое касается большинства других строек. Завозится огромное количество гастарбайтеров. А зарплаты не позволяют кормить семью, тем более большую, и оставаться на Дальнем Востоке.

    Как амурские и дальневосточные власти решают проблему «вымирания региона»?

    «Амурская служба новостей» направила запрос в Минвостокразвития России с просьбой перечислить предпринимаемые меры, способствующие прекращению оттока населения из Приамурья. Цитируем ответ пресс-службы ведомства:

    «В настоящее время Минтрудом России разработан проект постановления Правительства России «Об утверждении перечня субъектов РФ, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным». Данным проектом предполагается утвердить перечень, включающий 15 субъектов Российской Федерации, которым может быть предоставлена субсидия из федерального бюджета на софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов. По инициативе Минвостокразвития России Амурская область включена в перечень субъектов приоритетного привлечения трудовых ресурсов».

    С тем же вопросом мы обратились в правительство Амурской области:

    — За счет привлечения в область инвестиций создаются новые рабочие места с достойной заработной платой, а это возможность населения найти себе занятие на территории региона. Человеку нужны работа, достойный заработок и жилье. Участие области в государственных федеральных программах и реализация инвестиционных проектов, помогает привлечь в регион средства. Сейчас на территории области строится космодром, реализуются проекты по газопереработке и энергетике, добыче полезных ископаемых. Они создают новые рабочие места, на их реализацию поступают крупные инвестиции, — пояснила АСН заместитель министра экономического развития области Оксана Кукшенева.

    Замминистра добавила, что в регионе разработан проект двухгодичных «налоговых каникул» для предпринимателей-новичков. Документ принят местным парламентом пока только в первом чтении. Кроме того, в области начинается становление двух территорий опережающего развития (ТОРов) — в Свободном и Белогорске. Предприятия в ТОРах получат льготы на уплату налога на прибыль, страховых взносов. Развитие бизнеса в области поможет удержать здесь население опять же за счет создания рабочих мест.

    В региональном минздраве отметили, что с 2013 года ситуация с рождаемостью в регионе улучшается: в регионе отмечается положительный естественный прирост. Один из стимулов демографического сдвига стало, по словам представителей министерства, выделение маткапитала.

    — Размер регионального материнского капитала в 2014 году достиг 291,6 тысячи рублей. Наряду с федеральной материнской выплатой он является серьезным подспорьем для многодетных семей в вопросе решения жилищных проблем. Так, начиная с 2011 года, за счет регионального материнского капитала жилищные условия улучшили 1 287 многодетных семей, — уточнили в минздраве региона.

    Как прекратить отток населения?

    Свой вариант необходимых для достижения этой цели мер представил Юрий Крупнов:

    — Нужен проект развития. Амурской области нужно требовать от федерального центра, чтобы по-новому занялись Восточным. И Амурской области нужно переносить свой центр в Свободненский район — в этот уникальный инфраструктурный узел, который образуется РЖД. Транссибом, трассой «Амур», газопроводами и нефтепроводами, ЛЭП и т.п. Столицу нужно переносить из запертого Благовещенска в Свободненский район.

    Второй момент: нужно поставить задачу — за ближайшие 30 лет довести население Амурской области до миллиона человек. Под нее нужно планировать и экономические, и социальные меры. А не вести себя обратным образом: что у нас абы какая экономика, мы посчитали и прослезились, что у нас 20 % — пятая часть населения — убыли.

    И третий момент: нужно поднять статус всего Дальнего Востока. В связи с этим я давно продвигаю идею по отношению к Амурской области как к континентальной — перенести столицу России в Амурскую область, туда в Свободненской район. Нельзя обойтись без кардинальной смены пространственной структуры страны, которая сегодня похожа на головастика, то есть Питер, Сочи, Москва гиперпереразвиты, а дальше на Дальний Восток все меньше и меньше и в конце маленький тоненький хвостик и по числу населения, и по экономике. Вообще это три основные меры, без которых серьезно обсуждать подъем Дальнего Востока невозможно.

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