1 500 жителей Приамурья переехали в Китай, 295 – в КНДР

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В Амурской области, по данным на начало года, проживает 801,8 тысячи человек. Это на 3,9 тысячи меньше, чем годом ранее. Основная причина убыли – миграция. Регион за 2016 год покинули 3 237 человек. По области место постоянного жительства в прошлом году сменили 17 тысяч человек. 9,7 тысячи амурчан переехали из сёл в города, 7,3 тысячи – обосновались в сёлах.

Среди городских округов и муниципальных районов области положительное сальдо миграции, как и в 2015 году, отмечалось только в Благовещенском районе, сообщает Амурстат.

Миграционная убыль жителей в областном центре составила 582 человека в 2016 году против 338 человек в 2015 году. Во внешней миграции участвовали 26,9 тысячи человек, на 6,9 % меньше, чем в предыдущем году. Разница между прибывшими и выбывшими уменьшилась на 9,6 % и составила 3 270 человек.

Амурская область по-прежнему выступает «донором» населения по отношению к другим регионам России. За 2016 год результаты обмена населением по сравнению с предыдущим годом несколько улучшились – число выбывших из области мигрантов в другие регионы страны превышало количество прибывших в неё на 3 380 человек (в 2015 году – на 4 172).

Чаще всего амурчане переезжают в Дальневосточный, Центральный, Сибирский и Южный федеральные округа. Среди регионов Дальнего Востока выбирают Хабаровский и Приморский края. В Центральном ФО манит Москва и Московская область. Также амурчане едут в Забайкальский край, Новосибирскую область, Краснодарский край.

В 2016 году уменьшилось число прибывших из стран СНГ по сравнению с 2015 годом на 61 человека, а число выбывших – на 448 человек. Значительную долю миграционного притока составили мигранты из Украины, Армении, Таджикистана и Узбекистана. Миграционное сальдо составило 922 человека против 535 в 2015 году.

Число прибывших мигрантов из других зарубежных стран сократилось на 219 человек, выбывших – увеличилось на 1 926 человек. Миграционная убыль составила 38 человек.

Из 1 854 жителей региона, выехавших с начала года в другие зарубежные страны, 1 432 выбыли в Китай, 295 – в КНДР. По 5 человек выбрали местом нового жительства США и Германию, по 4 человека выбрали Грузию и Абхазию, 3 – Канаду, по 2 – Вьетнам и Финляндию, по 1 – Афганистан, Израиль, Италию, Латвию, Сирию и Японию, 96 – прочие страны.

«Таким образом, миграционная убыль населения области при обмене с другими территориями России компенсировалась незначительным миграционным приростом за счет стран СНГ. В большинстве своем прибывшие из-за рубежа являются трудовыми мигрантами с ограниченным сроком пребывания», – сообщает Амурстат.

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#жизнь

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