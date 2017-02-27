Глава кузбасского СУ СКР подозревается в укрытии незаконного оборота оружия

Фото: kem.sibnovosti.ru

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СКР по Кемеровской области Павел Муллин подозревается в укрытии незаконного оборота оружия, передаёт VSE42.Ru. По данным источника телеканала РЕН-ТВ, кузбасские сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом накрыли склад с оружием в Ижморском районе.

Узнав о проведении этой спецоперации, Муллин позвонил правоохранителям с требованием прекратить оперативные действия, не изымать оружие и не отправлять его на экспертизу. Также глава кузбасского СК потребовал, чтобы стражи порядка немедленно покинули склад.

По словам источника РЕН-ТВ, этот телефонный разговор был записан сотрудниками ФСБ, после чего 22 февраля 2017 года в отношении Павла Муллина было возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что Муллин стал фигурантом уголовного дела вслед за своим бывшим начальником. Сообщалось, что по делу о вымогательстве 51 % акций АО «Разрез “Инской”» были задержаны два вице-губернатора – Алексей Иванов и Александр Данильченко, а также угольный олигарх Александр Щукин и глава кузбасского СУ СК России Сергей Калинкин. Из основных фигурантов только глава СУ СКР Кузбасса находится под стражей – его пребывание в СИЗО продлили до 13 апреля 2017 года, – все остальные находятся под домашним арестом.

По версии следствия, летом прошлого года Калинкин, действуя в интересах замгубернаторов и Щукина, завёл в отношении владельца контрольного пакета акций Антона Цыганкова уголовное дело, а затем задержал его на 48 часов. В это же время на него оказывали давление участники преступления для передачи акций.

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