Благовещенских любителей и участников самодеятельных театров ждет очередной фестиваль

С 13 по 26 марта в областном центре Приамурья в десятый раз пройдет смотр-конкурс «Театральный Благовещенск». Фестиваль проходит раз в два года. В нем участвуют драматические студии, кружки, любительские театральные коллективы, кукольные театры.

Участники могут показать постановки в разных жанрах: музыкально-драматические и пластические спектакли, музыкально-литературные композиции, мини-спектакли, отрывки из спектакля или инсценировки.

В состав жюри войдут профессиональные актеры, режиссеры, специалисты в области культуры и искусства, опытные педагоги. Итоги подведут на торжественной церемонии закрытия фестиваля 31 марта в областном театре кукол. Заявки на участие уже принимают в городском Доме культуры.

«В масштабах города у нас достаточно много театральных коллективов, и интересно узнать за эти два года, что сделал каждый коллектив, в каком направлении мы развиваемся, опять же сравнить себя и другие коллективы, посмотреть, на кого стоит равняться, с кем стоит посоперничать, на каком мы сами уровне находимся. И мне кажется, что это самое главное преимущество всех театральных фестивалей», – рассказал режиссер театральной студии «Демиурги» ГДК Алексей Плахонин.

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#конкурсы #культура

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