Учёные создали тест для определения количества мочи в бассейнах

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Канадские учёные разработали специальный тест, с помощью которого можно будет определить количество мочи, содержащейся в воде бассейнов. Результаты были опубликованы в журнале Environmental Science & Technology Letters, передаёт «Газета.ру».

Тест основан на обнаружении ацесульфама – искусственного подсластителя, который содержится во многих продуктах и выходит с отходами жизнедеятельности без изменений. Результаты эксперимента потрясли учёных. Анализ содержимого двух бассейнов на протяжении трёх недель выявил, что за этот период в один из крупных бассейнов попало 75 литров мочи, а в другой (он был вдвое меньше по размерам) – 30 литров. Всего исследователи изучили воду в 31 бассейне Канады. Неприятная примесь была обнаружена во всех образцах – содержание в них ацесульфама превышало его содержание в водопроводной воде в 570 раз.

Бассейнами дело не ограничилось. Исследователи пошли дальше и проверили качество воды в джакузи. Здесь ситуация оказалась ещё хуже – через одно из проверенных джакузи прошло в три раза больше мочи, чем через самый грязный из бассейнов. По словам учёных, своим исследованием они хотели привлечь внимание к гигиене в бассейнах. Пять лет назад 19 % взрослых участников анонимного опроса признались, что хотя бы раз мочились, не выходя из воды. Причём чаще всего это делали профессиональные пловцы.

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