Минтруд выступает за продление программы маткапитала до 2023 года

Фото: miasskiy.ru

Программу выплаты материнского капитала, действие которой предполагалось завершить в 2018 году, Минтруд предложил продлить ещё на пять лет – до 2023 года. Об этом сообщает ТАСС. «Мы с такими предложениями заходили уже в правительство», – сказал глава ведомства Максим Топилин.

Материнский капитал – действующая в России с 2007 года мера поддержки семей, в которых родился второй или последующий ребёнок. В 2015 году размер выплат по этой программе составил около 453 тысяч рублей, в 2016 году эту сумму не индексировали.

Между тем глава Минтруда заявил о том, что его ведомство будет настаивать на доиндексации страховых пенсий с 1 апреля 2017 года – примерно на 0,4 %. По словам Топилина, предложения о доиндексации будут внесены в правительство несмотря на разногласия с Минфином, у которого на данный счёт имеется ряд возражений.

28 февраля Минтруд России опубликовал проект постановления, в котором предусматривается, что размер социальных пенсий в стране с 1 апреля текущего года будет проиндексирован. Причём предполагается, что повышение должно быть более существенным – на 1,5 процента (129 рублей).

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#российская власть #соцзащита

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