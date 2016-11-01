Зарплата амурских врачей самая низкая на Дальнем Востоке – 46 643 рубля

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Средняя зарплата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование в России, по итогам 2016 года равна 50 667 рублям. Таковы данные Росстата. Дальневосточный федеральный округ выделился среди регионов. По статистике, в нём врачи получают больше коллег из других субъектов – в среднем 65 632 рубля.

Больше всего зарабатывают врачи на Чукотке – 116 058. После Чукотского автономного округа по уровню зарплат идет Камчатский край – 96 990 рублей, затем – Сахалинская область со средней зарплатой 92 997 рублей. 86 399 в среднем платят в Магаданской области, 74 861 – в Якутии, 61 682 рубля – в Хабаровском крае, 60 128 – в Еврейской автономной области, 54 299 – в Приморском крае. Амурская область в аутсайдерах, она замыкает девятку регионов – 46 643 рубля.

Данные приведены за январь-декабрь 2016 года.

Средняя зарплата у врачей в Центральном федеральном округе – 59 968 рублей, в Северо-Западном ФО – 61 305, в Южном ФО – 37 906, в Северо-Кавказском – 32 654, в Приволжском – 38 791, в Уральском ФО – 60 982, в Сибирском федеральном округе – 45 705 рублей.

Специалисты поясняют, что при расчете фонд заработной платы делят на количество работников и учитывают при этом начисленную зарплату. На руки люди получают на 13% меньше. Получается, за вычетом налога, средняя зарплата амурских медиков примерно 40 с половиной тысяч рублей.

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#Дальний Восток #здоровье #работа

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