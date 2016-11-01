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Зарплата амурских врачей самая низкая на Дальнем Востоке – 46 643 рубля

Зарплата амурских врачей самая низкая на Дальнем Востоке – 46 643 рубля
Фото: vladnews.ru

Средняя зарплата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование в России, по итогам 2016 года равна 50 667 рублям. Таковы данные Росстата. Дальневосточный федеральный округ выделился среди регионов. По статистике, в нём врачи получают больше коллег из других субъектов – в среднем 65 632 рубля.

Больше всего зарабатывают врачи на Чукотке – 116 058. После Чукотского автономного округа по уровню зарплат идет Камчатский край – 96 990 рублей, затем – Сахалинская область со средней зарплатой 92 997 рублей. 86 399 в среднем платят в Магаданской области, 74 861 – в Якутии, 61 682 рубля – в Хабаровском крае, 60 128 – в Еврейской автономной области, 54 299 – в Приморском крае. Амурская область в аутсайдерах, она замыкает девятку регионов – 46 643 рубля.

Данные приведены за январь-декабрь 2016 года.

Средняя зарплата у врачей в Центральном федеральном округе – 59 968 рублей, в Северо-Западном ФО – 61 305, в Южном ФО – 37 906, в Северо-Кавказском – 32 654, в Приволжском – 38 791, в Уральском ФО – 60 982, в Сибирском федеральном округе – 45 705 рублей.

Специалисты поясняют, что при расчете фонд заработной платы делят на количество работников и учитывают при этом начисленную зарплату. На руки люди получают на 13% меньше. Получается, за вычетом налога, средняя зарплата амурских медиков примерно 40 с половиной тысяч рублей.

Просмотров всего: 1411

#Дальний Восток #здоровье #работа

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Комментарии
Показать все (43) Обсудить на форуме
  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    А врачи об этом знают?

  • sok5074

    sok5074
    3 часа назад

    да ну...в сковородино и таких зарплат нет, спросите хотя бы у педиатров

  • Вайс

    Вайс
    3 часа назад

    а я вот знаю в Благовещенске врачей с з/п в 15000-17000 тысяч

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    нада, наверное, пройтись.. квитки по собрать у врачей.. и, неплохо бы определить децильный коэффециент, ибо это ТОЧНЕЕ, а не среднюю зарплату.. 10 человек бигус едят, а один мясо до изжоги, а в среднем все вроде как голубцами обедают.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Хм...

    Есть у меня знакомые врачи, но у них точно з/п не дотягивает до такой цифры!

  • МУДРЫЙ

    МУДРЫЙ
    3 часа назад

    Какая чущь.

  • Туж2

    Туж2
    3 часа назад

    Noir

    А врачи об этом знают?



    с языка снял.:)

    Они то знают что у них такая з/п

  • Ага!_Щщас!

    Ага!_Щщас!
    3 часа назад

    Ахахах)))) Ну да, ну да! Именно такую зарплату получают врачи (нет) Чушь полная!

  • Zlo15

    Zlo15
    3 часа назад

    что за бред ???? что такое средняя зп ?? главврач получает 80-100, рядовой врач 20-30 ) а средняя у них 42) класс!

  • Anatolyi28Chigiri

    Anatolyi28Chigiri
    3 часа назад

    не у этож средняя в месте с главрачом которые по 250 270 тыс получают

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Сергей Труш

    нада, наверное, пройтись.. квитки по собрать у врачей.. и, неплохо бы определить децильный коэффециент, ибо это ТОЧНЕЕ, а не среднюю зарплату.. 10 человек бигус едят, а один мясо до изжоги, а в среднем все вроде как голубцами обедают.



    В бигусе мясо по рецептуре положено, хотя б. А тут, похоже, ваще одна "квашенка" у оставшихся девяти.



    Зарплата амурских врачей самая низкая на Дальнем Востоке – 46 643 рубля



    Эх, всю статистику главврачи украшают портют.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    Вангую зп у учителя в 44 косых

    Это ппц товарищи! У них же средняя выше, чем у нас простых-смертных! Не?

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    3 часа назад

    46 еще и низкая? ну круто че

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    ay

    Сергей Труш

    нада, наверное, пройтись.. квитки по собрать у врачей.. и, неплохо бы определить децильный коэффециент, ибо это ТОЧНЕЕ, а не среднюю зарплату.. 10 человек бигус едят, а один мясо до изжоги, а в среднем все вроде как голубцами обедают.



    В бигусе мясо по рецептуре положено, хотя б. А тут, похоже, ваще одна "квашенка" у оставшихся девяти.



    Зарплата амурских врачей самая низкая на Дальнем Востоке – 46 643 рубля



    Эх, всю статистику главврачи украшают портют.



    У меня квитки зарплаты педагога высшей категории... 15-17 тысяч в месяц.. и из этого ещё налог вычитают...

  • Kulibin

    Kulibin
    2 часа назад

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    не видн

  • Kulibin

    Kulibin
    2 часа назад

  • Kulibin

    Kulibin
    2 часа назад

  • Kulibin

    Kulibin
    2 часа назад

    http://amurzdrav.ru/ftp/vacancy/2016/2016.11.01_vacancy.pdf

  • Kulibin

    Kulibin
    2 часа назад

    http://amurzdrav.ru/ftp/vacancy/2017/2017.01.01_vacancy.pdf

    А здесь зарплату не пишут)))))

  • Maikl

    Maikl
    2 часа назад

    Вот это новость)) мне интересно, врачи здесь есть?) Они вкурсе что у них такие зарплаты?) А вообще, опять таки игра цифр.. средняя зарплата до вычета всех налогов и сборов, скорее так..

    Готовят нас к выборам президента.. мол лучше живем...

  • Kulibin

    Kulibin
    2 часа назад

    http://www.aokb28.su/jobs

    И здесь не пишут))))

  • Kulibin

    Kulibin
    2 часа назад

    http://aodkb.ru/o-bolnitse/vakansii/

    И здесь не пишут)))

  • vadis

    vadis
    2 часа назад

    Сегодня вечером буду супругу пытать, - где заначку держит с такой зарплатой )))

  • Kulibin

    Kulibin
    2 часа назад

    В ГБУЗ АО "Городская поликлиника №2" требуются: http://gp2blag.ucoz.ru/index/vakansii/0-9

    врач методист, з/п от 27 000 руб.

    врач пульмонолог, з/п от 26 600 руб.

    врач офтальмолог, з/п от 22 000 руб. до 29 000 руб.

    врач терапевт Центра здоровья, з\п от 30 000 руб.

  • Kulibin

    Kulibin
    2 часа назад

    http://ssmp28-ru.1gb.ru/?page_id=17

    Тоже нет

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    vadis

    Сегодня вечером буду супругу пытать, - где заначку держит с такой зарплатой )))



    во во!.. Палюбому куда-то шкерит!.. Или в караоке с девками просаживают!

  • Kulibin

    Kulibin
    2 часа назад

    Информация о наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)

    Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской области

    «Шимановская больница»

    на 01.11.2016 года

    Врач-терапевт участковый врачебной амбулаторий с.Новогеоргиевка и Нововоск

    Ресеновка

    Врач-лечебник

    2

    Постоянно

    з/п 26000

    нормальная

    08.00

    14.00

    Высшее образование, наличие сертификата

    Врач-терапевт участковый

    Врач-лечебник

    1

    Постоянно

    26000

    нормальная

    08.00

    15.48

    Высшее образование, наличие сертификата «Терапия», «Общая практика»

    Врач общей практики

    Врач-лечебник

    1

    Постоянно

    30000

    нормальная

    08.00

    15.48

    Высшее образование, наличие сертификата «Общая практика»

    Врач-эндоскопист

    Врач-лечебник

    1

    Постоянно

    25000

    Нормальная

    08.00

    14.36

    Высшее образование, наличие сертификата «Эндоскопия

    Врач функциональной диагностики

    Лечебное дело

    1

    Постоянно

    25000

    Нормальная

    08.00

    07.48

    Высшее образование, наличие сертификата «Функциональная диагностика»

    Врач-травматолог-ортопед

    Лечебное дело

    1

    Постоянно

    25000

    Нормальная

    08.00

    14.30

    Высшее образование, наличие сертификата «Травматология-ортопедия»

    Врач скорой медицинской помощи

    Лечебное дело

    1

    Постоянно

    25000

    Нормальная

    Сменный график работы

    Высшее образование, наличие сертификата по специальности «Скорая и неотложная помощь»

  • maxcom

    maxcom
    2 часа назад



    Зарплата амурских врачей – 46 643 рубля



    Вспомнилось:



    Воспитательница в детском саду говорит детям:

    — В Советском Союзе каждый сытно ест и красиво одевается. В Советском Союзе люди живут в прекрасных квартирах. У всех детей в Советском Союзе много красивых игрушек...

    Вовочка расплакался:

    — Хочу... хочу... я хочу жить в Советском Союзе!

  • Kulibin

    Kulibin
    2 часа назад

    Короче про зарплату, а именно количество оной не пишет практически ни кто.

  • ExEshNICK_2

    ExEshNICK_2
    2 часа назад

    Хах, походу девушка и мать что то мне недоговаривают... Что ЗП то у них не маленькие))

  • татьяна59

    татьяна59
    2 часа назад

    Амур.инфо просьба к вам кроме врачей и учителей сделайте подборку зарплат простых смертных. В Амурской области и на западе. Например сколько получает слесарь или уборщица здесь и в Москве .Может тогда хоть люди поймут что бравурные речи козлова и Трутнева о жизни на Дальнем Востоке это просто мыльный пузырь. Который давно уже бы лопнул если бы живущие и работающие здесь отстаивали своё право на зарплату с повышающим коэффициентом. А то получается (по данным этой же статьи) что зарплата у врачей с районным коэффициентом и надбавками меньше чем зарплата у врачей на западе. Дожились в ЕАО и то больше зарплата.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    А как отстаивать? Уволится им на зло? )))) чушь не несите....

  • Lassie

    Lassie
    1 час назад

    татьяна59

    Амур.инфо просьба к вам кроме врачей и учителей сделайте подборку зарплат простых смертных. В Амурской области и на западе. Например сколько получает слесарь или уборщица здесь и в Москве .Может тогда хоть люди поймут что бравурные речи козлова и Трутнева о жизни на Дальнем Востоке это просто мыльный пузырь. Который давно уже бы лопнул если бы живущие и работающие здесь отстаивали своё право на зарплату с повышающим коэффициентом. А то получается (по данным этой же статьи) что зарплата у врачей с районным коэффициентом и надбавками меньше чем зарплата у врачей на западе. Дожились в ЕАО и то больше зарплата.



    В Московии уборщицы тоже разные бывают. У одних сумочки за 2 млн, которые в Газпроме, а другие в супермаркетах полы моют за 10 тыщ в месяц

  • vadis

    vadis
    1 час назад

    ExEshNICK_2

    Хах, походу девушка и мать что то мне недоговаривают... Что ЗП то у них не маленькие))



    Мягко выражаетесь - недоговаривают... Вас дурят! Ведь Росстат, организация не хухры-мухры. Сказали, 46 643 рубля, - значит правда. Кому еще верить? Не родне же...

  • Бублик

    Бублик
    1 час назад

    Пошли в ж...,в районах и 20 "рады"!

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    Да уж статистика...не верь глазам своим называется.

  • Кузмичь

    Кузмичь
    1 час назад

    подсчитайте зарплату по области рядовых врачей без главных и работников министерства и средняя будет с категорией, со стажем и вредностью около 20тыс.

  • Дядя из мяса

    Дядя из мяса
    1 час назад

    ШТА ????????????????????????????????7

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    55 минут назад

    Кузмичь

    подсчитайте зарплату по области рядовых врачей без главных и работников министерства и средняя будет с категорией, со стажем и вредностью около 20тыс.



    это называется децильный коэффициент. Едросы боятся его считать и показывать статистику.

  • Хризантема

    Хризантема
    42 минуты назад

    Да не, Вы ничего не поняли.46 тысяч это зарплата за год!!!!

  • Oldlord

    Oldlord
    33 минуты назад



    Сергей Труш

    Оперативную? На правах ведения журналистского расследования. И в качестве помощника депутата Госдумы имею право собирать информацию, в том числе получая через депутатские запросы. Мало того, как гражданин Российской федерации я вправе собирать информацию всеми доступными законными способами и препятствовать совершению правонарушений.

    Как корреспондент имею право, согласно закону о СМИ имею много прав на получение и сбор информации



    Сергей, воспользуйся своими полномочиями и напиши правдивый блог про зарплаты Амурских врачей!

    Вот, например, знаю, что врач-кардиолог высшей категории в АОДКБ получает 27 тыр на руки...

  • Oldlord

    Oldlord
    32 минуты назад

    Хризантема

    Да не, Вы ничего не поняли.46 тысяч это зарплата за год!!!!



    Без вычета подоходного?



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