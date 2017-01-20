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После капремонта крыши в квартире благовещенки появилась плесень

После капремонта крыши в квартире благовещенки появилась плесень

Снова жители Благовещенска страдают от некачественного ремонта крыши. К журналистам обратилась жительница дома № 42/2 по улице Театральной с просьбой помочь разобраться в ситуации. В ее квартире плесневеют потолки и портятся стены. Капремонт в доме сделали в ноябре-декабре прошлого года. Однако вместо новой крыши жильцы получили одни неприятности.

Жительница верхнего этажа Ольга Самарина за 15 лет проживания в этом доме с подобной проблемой столкнулась впервые. Сырость и плесень появились в ее квартире в каждой из комнат.

«Кухня у нас – основное пострадавшее место после капремонта крыши нашей управляющей компанией. Я, конечно, обои отодвинула. В связи с тем, что развивается грибок, мне пришлось подсушить… В комнате у нас произведен ремонт. Буквально полгода этому ремонту. Результат налицо – проступившая плесень. Заменить, подменить невозможно. Потому что обои коллекционные. Мокрый шелк на потолок наносится в несколько слоев. Независимо от этого, лопается потолок. И плюс трещина – механическое повреждение ремонтниками. Не знаю, что они там делали», – рассказала благовещенка Ольга Самарина.

По подсчетам женщины, на новый ремонт уйдет около 150 тысяч рублей. Ольга надеется, проблему устранят. Поэтому сейчас ремонтирует другую комнату. Для надежности стены продезинфицировали, наложили новый слой штукатурки.

«Плесень на стене была на 6 квадратных метров. То есть, все это мы штробили, убирали. Я, конечно, на свой страх и риск здесь ремонт делаю. Жить в таких условиях невозможно. Но в связи с тем, что происходит на крыше, я боюсь, что здесь может повториться такая же ситуация», – поделилась Ольга Самарина.

Женщина считает, что проблема возникла из-за того, что крыша дома, кроме керамзита, ничем не утеплена – он сырой, кругом лед.

За помощью женщина обратилась в три инстанции. В жилищной инспекции пообещали приехать после 8 марта. Фонд капитального ремонта не устроили фотографии, которые благовещенка предоставила в качестве доказательств.

Создания комиссии удалось добиться от управляющей компании. Но её представители отказались давать комментарии. Однако пояснили, что ответственность за капитальный ремонт несет Фонд капитального ремонта. Управляющая компания уже направила туда письменную претензию. Юристы, тем временем, дают жителям советы, как действовать.

«Необходимо, в первую очередь, написать заявление в государственную жилищную инспекцию на Шевченко, 24. В соответствии с этим заявлением будет проведена проверка. В качестве ответчика в исковом заявлении привлекать именно Фонд капитального ремонта. Можно ответчиком привлечь подрядную организацию, которая непосредственно выполняла эти работы», – сказал юрист Игорь Волобуев.

Доказать вину этих организаций в суде можно с помощью независимой экспертизы. Однако, скорее всего, платить за нее придется опять же собственникам жилья.

Ольга Самарина уже написала заявление в прокуратуру. Она намерена отстоять качественный ремонт крыши и получить компенсацию за моральный вред.

Решение проблемы под свой контроль взяли и в министерстве ЖХК.

Просмотров всего: 1586

#ЖКХ

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • лань

    лань
    3 часа назад

    ДОВОДИТЕ ВСЁ ДО КОНЦА,НЕ ОПУСКАЙТЕ РУКИ,ПИШИТЕ,ВСЁ ПИСЬМЕННО В 2 ЭКЗЕМПЛЯРАХ,Ольга не опускайте руки,начиная с нижестоящей организации и так дальше,до суда,в суд пригласите свидетелей,на вашем примере,будут действовать другие люди,у которых такие же проблемы с Фондом капитального ремонта,куда мы платим им большие деньги,каждый месяц,пусть отвечают за такую работу.

  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    Началочь. Сейчас посмотрим какой спрос с этой шарашки под названием Фонд капитального ремонта. В их обязанность наем и контроль за выполнением капитальных ремонтов домов. Но судя по всему будет как с гуся вода либо после года хождения по судам и прокуратурам (за свой счет) жильцы добьются простой переделки. Но каждый месяц будут отчислять еще и деньги на этот капремонт.

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    3 часа назад

    Жидкий шелк, все дела... 150 тысяч на ремонт... Красиво живут люди

  • Shin.28rus

    Shin.28rus
    3 часа назад

    Да на фото видно, грибку уже лет 5!!!! особенно что в углу и на трубе!! Тетя денюшек захотела помаять...)

  • ФИО

    ФИО
    3 часа назад

    вижу, что во многих домах меняют крыши. Причем в соседнем сменили вполне добротную крышу, на которую жильцы не жаловались, хоть и установлена в советское время. Но раз вошли в программу капремонта, то сменили. А вот что их ждет весной, полагаю ничего хорошего.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    3 часа назад

    Ну а теперь послушаем, что будут по этому поводу петь боты.

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    3 часа назад

    надо тепловизором померять потолок. и пол. и ещё чё нибудь но только тепловизором. и керамзит толщинометром проверить. вентиляция тут конечно не при чём. да.

  • АвтоГАД

    АвтоГАД
    3 часа назад

    ФКР для обывателей как красная тряпка для быка. Не завидую работникам. Работенка у них - п...ец. Им бы молоко давать за вредность!

  • specc

    specc
    2 часа назад

    а тем временем, в москве, собянин просто пришел к путину и сказал, что старые дома нет смысла капиталить, т.к. всё равно развалятся и попросил денег на снос пятиэтажек. путин без проблем дал денег. А мы будем продолжать жить в аварийных халупах.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    Был случай.Во время ремонта крыши, керамзита машину ремонтники сп...и и продали.Керамзит нынче дорогой. А потом верхние этажи мерзнут.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    specc

    а тем временем, в москве, собянин просто пришел к путину и сказал, что старые дома нет смысла капиталить, т.к. всё равно развалятся и попросил денег на снос пятиэтажек. путин без проблем дал денег. А мы будем продолжать жить в аварийных халупах.



    Это всё из-за ЛДПР палюбому.. И самый главный виноунек - Труш!

  • РАМ

    РАМ
    2 часа назад

    АвтоГАД

    ФКР для обывателей как красная тряпка для быка. Не завидую работникам. Работенка у них - п...ец. Им бы молоко давать за вредность!



    Крузачек недавно прикупили. Народ в поряде там работает, даже с должниками судится.



  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    РАМ

    АвтоГАД

    ФКР для обывателей как красная тряпка для быка. Не завидую работникам. Работенка у них - п...ец. Им бы молоко давать за вредность!



    Крузачек недавно прикупили. Народ в поряде там работает, даже с должниками судится.



    Крузак? А кому там крузак понадобился? или это для "консультативных выездов в труднодоступные районы области"?.. или это, чтобы блигады ремонтные в дальние города отвозить?

  • sinoptik

    sinoptik
    2 часа назад

    Bonyfacii

    Жидкий шелк, все дела... 150 тысяч на ремонт... Красиво живут люди



    и? Теперь им с плесенью жить, потому что обои дорогие? Кстати 150 тыс на ремонт в наше время это не так много))))

  • avantura

    avantura
    1 час назад

    О ремонте крыши предупреждали заранее. Зачем ремонт в квартире надо было делать?

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    42 минуты назад

    sinoptik

    Bonyfacii

    Жидкий шелк, все дела... 150 тысяч на ремонт... Красиво живут люди



    и? Теперь им с плесенью жить, потому что обои дорогие? Кстати 150 тыс на ремонт в наше время это не так много))))



    ну я так думаю если обычные обои покупать, то на всю квартиру можно тридцаткой обойтись и взять очень даже недешевые, а если обычные - то и того дешевле. Это раз. Во вторых знают где живут. На пятом этаже я б не рискнул делать шелковую побелку или что там на потолке... Мозги надо иметь

  • belka717

    belka717
    34 минуты назад

    РАМ

    Крузачек недавно прикупили. Народ в поряде там работает, даже с должниками судится.




    Фонд судится, но не со всеми. Я, по своей невнимательности, недавно, при покупки квартиры, забыла спросить справку о задолжности с продавца, а когда пошла переводить лицевой счёт на себя, то в Фонде мне распечатали 2 листа долгов на сумму почти в 8.000 с самого начала оплат за кап.ремонт. Спросила, почему не подавали в суд на жильцов за это время, ответ был шокирующим - НЕ ДОШЛИ. Это за 2 года-то !!!!!!!!!! Мне пришлось оплатить долг, иначе в соц.защите не начисляют субсидии. Пыталась звонить продавцам - трубку не берут до сих пор, а в коттедж по прописке не попасть - нет ни кнопки звонка, ни почтового ящика, ни собаки, которая бы дала знать хозяевам. Вобщем, живут как куркули!

  • косыночка

    косыночка
    31 минута назад

    Просто этот фонд нанимает самых дешевых мастеров, в основном бригады из армян или китайцев. Эти люди даже по русски не говорят и никакого строительного опыта не имеют из аулов сами. Моим родителям до сих пор крышу на Калинина 76 доделать не могут. Приезжают раз в месяц армяне на джипах к дому и типо контроль проводят. Родителям всю дверь замазали пеной, потом ходили оттирали.Кстати в процессе ремонта потек потолок с осени, пятый этаж. А в самой компании работают оооочень грамотные руководители, сами законов не знают.Очередная компашка для осваивания наших денег и бюджетных.

  • specc

    specc
    13 минут назад

    Сергей Труш

    specc

    а тем временем, в москве, собянин просто пришел к путину и сказал, что старые дома нет смысла капиталить, т.к. всё равно развалятся и попросил денег на снос пятиэтажек. путин без проблем дал денег. А мы будем продолжать жить в аварийных халупах.



    Это всё из-за ЛДПР палюбому.. И самый главный виноунек - Труш!



    ну это ты загнул, конечно. кто такая лдпр и чем она занимается? а труш - это кто и что он (труш) может? а, знаю, троллить на форумах может. Не смеши мои тапочки.

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