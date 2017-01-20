После капремонта крыши в квартире благовещенки появилась плесень

Снова жители Благовещенска страдают от некачественного ремонта крыши. К журналистам обратилась жительница дома № 42/2 по улице Театральной с просьбой помочь разобраться в ситуации. В ее квартире плесневеют потолки и портятся стены. Капремонт в доме сделали в ноябре-декабре прошлого года. Однако вместо новой крыши жильцы получили одни неприятности.

Жительница верхнего этажа Ольга Самарина за 15 лет проживания в этом доме с подобной проблемой столкнулась впервые. Сырость и плесень появились в ее квартире в каждой из комнат.

«Кухня у нас – основное пострадавшее место после капремонта крыши нашей управляющей компанией. Я, конечно, обои отодвинула. В связи с тем, что развивается грибок, мне пришлось подсушить… В комнате у нас произведен ремонт. Буквально полгода этому ремонту. Результат налицо – проступившая плесень. Заменить, подменить невозможно. Потому что обои коллекционные. Мокрый шелк на потолок наносится в несколько слоев. Независимо от этого, лопается потолок. И плюс трещина – механическое повреждение ремонтниками. Не знаю, что они там делали», – рассказала благовещенка Ольга Самарина.

По подсчетам женщины, на новый ремонт уйдет около 150 тысяч рублей. Ольга надеется, проблему устранят. Поэтому сейчас ремонтирует другую комнату. Для надежности стены продезинфицировали, наложили новый слой штукатурки.

«Плесень на стене была на 6 квадратных метров. То есть, все это мы штробили, убирали. Я, конечно, на свой страх и риск здесь ремонт делаю. Жить в таких условиях невозможно. Но в связи с тем, что происходит на крыше, я боюсь, что здесь может повториться такая же ситуация», – поделилась Ольга Самарина.

Женщина считает, что проблема возникла из-за того, что крыша дома, кроме керамзита, ничем не утеплена – он сырой, кругом лед.

За помощью женщина обратилась в три инстанции. В жилищной инспекции пообещали приехать после 8 марта. Фонд капитального ремонта не устроили фотографии, которые благовещенка предоставила в качестве доказательств.

Создания комиссии удалось добиться от управляющей компании. Но её представители отказались давать комментарии. Однако пояснили, что ответственность за капитальный ремонт несет Фонд капитального ремонта. Управляющая компания уже направила туда письменную претензию. Юристы, тем временем, дают жителям советы, как действовать.

«Необходимо, в первую очередь, написать заявление в государственную жилищную инспекцию на Шевченко, 24. В соответствии с этим заявлением будет проведена проверка. В качестве ответчика в исковом заявлении привлекать именно Фонд капитального ремонта. Можно ответчиком привлечь подрядную организацию, которая непосредственно выполняла эти работы», – сказал юрист Игорь Волобуев.

Доказать вину этих организаций в суде можно с помощью независимой экспертизы. Однако, скорее всего, платить за нее придется опять же собственникам жилья.

Ольга Самарина уже написала заявление в прокуратуру. Она намерена отстоять качественный ремонт крыши и получить компенсацию за моральный вред.

Решение проблемы под свой контроль взяли и в министерстве ЖХК.

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#ЖКХ

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