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Росстат: в прошлом году зарплаты работников Госдумы выросли на 13 %

Росстат: в прошлом году зарплаты работников Госдумы выросли на 13 %
Фото: lenta.ru

Среднемесячная зарплата федеральных госслужащих в России по итогам минувшего года составила 115,7 тысячи рублей, что на 4 % больше, чем годом ранее. Об этом, ссылаясь на данные Росстата, сообщает ТАСС.

Наибольшую зарплату, по свидетельству ведомства, получали госслужащие в аппарате российского правительства – их среднемесячный заработок за отчётный период составил 228,48 тысячи рублей (минус 1,4 % в сравнении с 2015 годом). Среднемесячная зарплата госслужащих в администрации президента РФ составила 218,65 тысячи рублей (на 0,7% больше, чем годом ранее), в Совете Федерации – 176,15 тысячи рублей (+ 1,3 %), в Госдуме – 154,85 тысячи рублей (на 13 % больше, чем в 2015-м).

По данным Росстата, численность работников, замещавших должности гражданской службы в федеральных государственных органах, на конец декабря 2016 года составила 38 тысяч человек, или 77,4 % от общей численности работников этих органов. Штаты должностей гражданской службы были укомплектованы на 85,6 % (годом ранее – на 84,7 %).

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#российская власть

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