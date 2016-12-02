Амурские аграрии в 2017 году получат почти 600 миллионов субсидий

В 2017 году объёмы субсидий по краткосрочным и инвестиционным кредитам для амурских сельхозтоваропроизводителей будут больше, чем в прошлом. Амурской области выделят по инвестиционным кредитам 333 миллиона рублей. В 2016 году аграриям перечислили 182,9 миллиона рублей.

Кроме того, было принято решение о выделении Приамурью 245,9 миллиона рублей в качестве субсидий по краткосрочным кредитам, сообщает пресс-служба правительства региона.

Дополнительные средства – 73 миллиона – выделило министерство сельского хозяйства. «Таким образом, амурские сельхозтоваропроизводители в 2017 году в виде субсидий по краткосрочным кредитам получат около 320 миллионов рублей. В 2016 году было перечислено 178,9 миллиона рублей», – рассказал заместитель председателя правительства Амурской области Владислав Бакуменко.

Средства направят на развитие растениеводства, животноводства, молочного скотоводства, переработку продукции растениеводства и животноводства. Среди сельхозтоваропроизводителей, которые получат субсидии – завод по глубокой переработке сои «Амурский».

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#областная власть #сельское хозяйство

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