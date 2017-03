2 марта: День спички и 55-летие Бон Джови

Фото: sovremennyie-spichki

Ежегодно 2 марта в мире отмечается один из необычных праздников – Международный день спички. Спички на протяжении многих десятилетий были одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни.

Впрочем, и сегодня они продолжают играть не последнюю роль в повседневном обиходе, как удобный и дешёвый способ добывания огня. Слово «спичка» произошло от старорусского слова «спица» (заострённая деревянная палочка). Первоначально для обозначения спичек в современном понимании использовалось словосочетание «зажигательные (или самогарные) спички», но со временем первое слово стало опускаться, а потом и вовсе исчезло из обихода.

Надо также отметить, что спички за всю свою богатую историю, помимо своего основного предназначения, используются весьма разнообразно. Например, вместо счётных палочек для обучения детей, как условная денежная единица при различных карточных и других играх, для изготовления игрушечных домиков, для жеребьёвки, для различных логических игр, в качестве зубочисток и основы для ватной палочки, как реквизит для фокусов и так далее. В ряде европейских стран (в Швеции, Швейцарии и Германии) существуют музеи спичек. Подобный музей есть и в России – в Рыбинске.

75 лет назад родился американский писатель и сценарист Джон Ирвинг. Первый роман автора «Свободу медведям» (1968) был хорошо встречен публикой, в числе прочих хорошо о книге отзывался Курт Воннегут, который был одним из учителей Ирвинга в Писательской мастерской университета Айовы.

За роман «Мир глазами Гарпа» (1979) писатель получает Национальную книжную премию. Этот же, четвёртый по счету, роман приносит ему известность. В 1999 году вышла экранизация романа 1985 года «Правила дома сидра» (в другом переводе «Правила виноделов»). Сценарий к фильму написал сам автор, за что был удостоен премии «Оскар». Актёр Майкл Кейн, игравший в фильме, получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. О работе над фильмом Ирвинг в том же 1999 году выпустил отдельную книгу «Мой кинобизнес». Книги писателя переведены на 35 языков.

70 лет могло бы сегодня исполниться актёру Юрию Богатырёву. Всесоюзная известность пришла к нему после выхода на экраны фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих», в котором Богатырёв сыграл Егора Шилова. Актёр называл режиссёра фильма Никиту Михалкова своим «крёстным отцом» в кино, и для Михалкова Богатырёв стал своеобразным талисманом. Юрию Богатырёву были подвластны перевоплощения в самых разных героев. Зрителям полюбились роли Богатырёва в фильмах «Раба любви», «Два капитана», «Родня», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», «Карантин», «Объяснение в любви», «Мёртвые души», «Дон Сезар де Базан» и других.

Всю жизнь Юрий Богатырёв увлекался живописью. В 1989 году должна была состояться первая персональная выставка его картин в Москве, но прошла она лишь после его смерти. Юрий Богатырёв скоропостижно скончался 2 февраля 1989 года, не дожив месяца до своего 42-летия.

55 лет назад родился американский музыкант, поэт-песенник и актёр Джон Бон Джови. В 1984 году вышел дебютный альбом группы Bon Jovi, а песня Runaway вошла в Топ-40. На следующий год был выпущен альбом 7800 Fahrenheit, ставший «золотым». Новым успехом группы оказался альбом Slippery When Wet, проданный тиражом более 28 миллионов экземпляров по всему миру и поднявший Джона Бон Джови на звёздные высоты. Две песни с него You Give Love A Bad Name и Livin' On A Prayer занимали первые позиции в хит-парадах, а Wanted Dead or Alive вошла в топ-десятку. Успехом пользовался и очередной альбом New Jersey (1988), в поддержку которого группа провела гастрольный тур.

Затем Джон Бон Джови стал уделять больше внимания другим своим проектам: он занялся продюсированием – работал, в частности, с группами Gorky Park и Cinderella. Потом Бон Джови выступил как композитор, создав саундтрек к фильму «Молодые стрелки-II». В 1995 году состоялся дебют Джона Бон Джови как актёра в мелодраме «Лунный свет и Валентино», где его партнёрами были Кэтлин Тернер, Вупи Голдберг, Гвинет Пэлтроу. В 2000 году на экраны вышла военная драма Джонатана Мостоу «U-571», в которой Бон Джови сыграл роль лейтенанта Пита Эмметта.

Музыкант известен также тем, что основал благотворительный фонд по борьбе с нищетой – Jon Bon Jovi Soul Foundation, и уже оплатил строительство сотен домов в своём родном штате Нью-Джерси для местных жителей с невысоким уровнем дохода.

