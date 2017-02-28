Небольшая облачность и прохладно: прогноз погоды в Амурской области на 2 марта

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В Амурской области 2 марта установится небольшая облачность, по северу – переменная облачность. Осадков в большинстве районов не ожидается, слабый снег выпадет лишь местами по востоку. Северо-западный ветер наберет скорость 4-9 метров в секунду. Температура понизится до минус 10-15 градусов, по северо-западу местами – до 17-22 градусов мороза.

В Благовещенске в 6 часов утра за окном было минус 24 градуса, Северо-западный ветер дул со скоростью 3-5 метров в секунду. В течение дня в городе будет малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер усилится до 4-9 метров в секунду. Термометры покажут около минус 10 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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