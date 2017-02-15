Белогорец ответит в суде за лишение свободы фельдшера

В Амурской области завершено расследование уголовного дела по обвинению мужчины в незаконном лишении свободы фельдшера. Как сообщало ИА «Амур.инфо», девушку взял в заложники пьяный мужчина, избивший жену.

В отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы». Происшествие случилось вечером 6 февраля.

Почти час Елене Игишевой пришлось провести в квартире бок о бок с пьяным мужчиной, оскорблявшим её и угрожавшим расправой, пока её не спас водитель и пока не приехал наряд полиции. За 4 года работы амурчанка впервые оказалась в такой ситуации. «Мысли в той ситуации были разные, страшно было, конечно, тряслись руки, тряслось всё внутри», – говорила фельдшер.

Как сообщает амурское следственное управление, в настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено максимальное наказание в виде 2 лет лишения свободы.

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