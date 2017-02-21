Чиновник удостоен грамоты за отказ от полумиллионной взятки: обзор прессы

Фото: www.islam.ru

В Токио, готовясь к Олимпиаде, вводят запрет на курение; у французских солдат украли винтовки с боекомплектом; в Белогорье разгулялся криминал – анонсы этих и других новостей включил в сегодняшний обзор прессы его автор и ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Как не взять в руки «Амурскую правду», на первой странице которой громко анонсируется материал на криминальную тему! Местные кинематографисты могут смело использовать этот анонс (понятно, при согласовании с редакцией!) в названии триллера – «Три выстрела в упор».

Из публикации Ирины Ворошиловой читатели узнают о том, кто держит в страхе Белогорье, кому все прегрешения сходят с рук и кто нажимал на курок, делая те самые три выстрела в упор.

Напишут же такое

Кстати, об оружии. В амурской столице появилась своя Царь-пушка – копия той, что находится на территории Кремля. Она отлита на Благовещенском ремонтно-механическом заводе, возле ворот которого сейчас и стоит. Её вес – около 700 килограммов, и по высоте она по колено обычному человеку. Один из тех, кто посмотрел на это произведение искусства, сказал, что «такие вещи украшают наш город, их должно быть больше». И если вспомнить, что наш город уже украшают отлитые на этом заводе Дружок и Снегурочка, то в пору заметить – куда уж больше?!

Полный абзац

Пробежав взглядом по заметкам о резком подорожании огурцов и о незаконной передаче заключенным сим-карт, изучив «Карту убитых дорог», на которую попали и трассы Приамурья, стоит вникнуть в секреты почившего в бозе потребительского кооператива «Умно жить».

Клюнувшие на звонкую рекламу жители области не досчитались в своих карманах 300 миллионов рублей. Компания признана банкротом, экс-руководитель находится под следствием, а денежки приказали не умно, а долго жить. Об изнанке «умной жизни кооператива» на условиях анонимности автору статьи Алине Кленовой рассказала сотрудница компании, то есть одна из «умножительниц».

Также в номере

Давно пора перейти к другим газетам, а обозреватель все от «Амурки» не может оторваться! Прочел о том, что в области сожгли в котельной и раздавили бульдозером 230 килограммов яблок и груш из Польши. Павлу Андреевичу в подобных случаях интересно, сколько денег уходит на зарплату трактористу, на горючее и прочие премудрости. Не проще ли было раздать по яблочку бомжам? Ну уж если в детдом нельзя… («Насколько я понимаю, фрукты были вполне доброкачественные?» – отмечает он в скобках.)

А еще публикуются размышления Ольги Гордиенко о том, как дни рождения маленьких благовещенцев превращаются в ярмарки тщеславия (материал «Гуляют не по-детски»).

А еще… В общем, возьмите в руки «Амурскую правду».

Не пропусти

В «Российской газете» для прочтения автор обзора выбрал материал о том, что в центре Токио полностью запретят курить на улицах. Но это в центре. А если не в центре – то уже можно. Но при этом курильщик должен стоять на месте и пользоваться портативной пепельницей. Ужесточение мер по борьбе с курением – это один из шагов в ходе подготовки Японии к летней Олимпиаде 2020 года. Про остальные шаги читатели могут прочесть сами.

Еще он обратил внимание на абсолютно редкую по содержанию заметку о том, как воронежский чиновник отказался от взятки в полмиллиона рублей, за что получил грамоту и повышение по службе. Оказывается, можно получить выгоду и при отказе от взятки!

На посошок

Напоследок забавная история из «Панорамы». Здесь о том, как два французских солдатика зашли перекусить в McDonald's. Припарковав автомобиль на стоянке у заведения, они оставили в нем свои штурмовые винтовки. Отобедав, вояки обнаружили, что стекло в машине разбито, а винтовки вместе с боекомплектом украдены. В операции по поиску и задержанию воров был задействован даже вертолет, но ни оружия, ни похитителей найти так и не удалось.

«Так что… Какие солдаты, такое и НАТО. Нам ли бояться?!» – воскликнул Павел Савинкин и завершил обзор.

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