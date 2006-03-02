Выселили за долги: история Приамурья

В 2011 году 2 марта Благовещенский городской суд вынес решение о выселении из квартиры должника по коммунальным услугам. За 40 месяцев – с января 2006 года по май 2009-го – он накопил долг в 54 тысячи рублей. В городе такое решение приняли впервые.

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2 марта 1913 года газета «Правда» в своём 68-м номере сообщила, что в Благовещенске арестованы 8 человек нелегального профсоюза печатников, в том числе председатель союза Петров и секретарь Сименский.

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В 1918 году на совместном заседании делегатов IV крестьянского съезда и Благовещенского Совета депутатов избран областной исполком, сформирован его президиум. Председателем назначен Фёдор Мухин, также назначены комиссары и в отделы исполкома.

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2 марта 1951 года закрылась II областная межсоюзная конференция профсоюзов.

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1976 год. Строители из Зеи, 11 человек во главе с Виктором Захарченко, специалистом предприятия «ЗеяГЭСстрой», 2 марта начали подготовительные работы по возведению станции. Строители должны были прорубить двухкилометровую просеку для временного бульдозерного проезда от реки Буреи до будущей промплощадки ГЭС, а также построить временный посёлок.

Уже через год девяносто семей гидростроителей справили новоселье в первом в Талакане крупнопанельном пятиэтажном доме. Незадолго до этого события в посёлке появилось электричество, поскольку был пущен перевезённый из Зеи энерговагон. Подготовительные работы завершились только к 1982 году, когда началось финансирование непосредственно стройки.

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Депутат областного совета Галина Буслова решила досрочно сложить полномочия. Об этом решении её коллеги узнали из прессы. А утром 2 марта 2006 года заявление поступило в областную избирательную комиссию. Заявление Галины Бусловой было удовлетворено, и в октябре 2006 года в Приамурье прошли ещё одни довыборы в облсовет.

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В Благовещенском государственном педагогическом университете 2 марта 2007 года открылся литературно-краеведческий музей имени Анатолия Лосева. Именно ему была посвящена первая экспозиция. В университете Анатолий Лосев проработал много лет, был заведующим кафедрой литературы и занимался научной деятельностью – изучал амурскую литературу.

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2 марта 2008 года в Приамурье состоялись выборы. Кроме выборов федерального и регионального уровней – президента России и депутатов Законодательного собрания Амурской области – в ряде городов и районов Приамурья прошло голосование на уровне муниципалитетов. В 17 районах Амурской области состоялись выборы райсоветов, а в Благовещенске, Райчихинске, Свободном, Тынде – повторные и дополнительные выборы городских парламентов.

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Противопожарная служба Амурской области получила 23 спецавтомобиля. В 2011 году второго марта в Благовещенске на площади Победы прошло торжественное вручение ключей от техники. Машины уже распределили по районам Приамурья. Их получили Благовещенский, Тамбовский, Михайловский, Мазановский, Зейский и некоторые другие районы.

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#жизнь #история

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