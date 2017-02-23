Жительница Райчихинска признала свою вину в гибели 4-летнего сына

Следователи Райчихинска завершили расследование уголовного дела по обвинению 28-летней местной жительницы в причинении смерти по неосторожности. 8 декабря 2016 года обвиняемая ушла со своей годовалой дочерью из свой квартиры и оставила четырехлетнего сына одного. В результате ребенок устроил пожар, играя со спичками, и погиб.

Как сообщает амурское следственное управление, женщина знала, что мальчик имеет склонность к игре со спичками и зажигалками. При этом она оставила в ванной комнате спички. Ребенок, оставшись дома один, взял эти спички и поджег обивку кресла, расположенного в одной из комнат, от чего произошло возгорание. В результате мальчик погиб на месте происшествия от острого отравления окисью углерода.

В ходе предварительного следствия женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Просмотров всего: 206

#дети #происшествия #Райчихинск

распечатать