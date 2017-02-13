В Благовещенске устранили коммунальную аварию

Благовещенские коммунальщики устранили порыв водовода, который произошел 1 марта утром. Авария случились в районе перекрестка Ленина – Театральная. В результате некоторые потребители остались без водоснабжения. В 19:00 вода начала возвращаться.

Как сообщили в мэрии города, специалисты работали над устранением порыва весь день, к вечеру с ними удалось справиться окончательно. Без воды все это время находились жилые дома по адресам: улица Театральная, 14 и 14А, а также школа № 5. Из-за этого начальные классы сегодня отпустили домой. Завтра ученики будут учиться в обычном режиме по расписанию.

Также из-за порыва без горячей воды оставался и бассейн «Надежда». Водоснабжение там тоже восстановлено.

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