Библиотеку имени Машука в Благовещенске поздравили с 35-летием

Благовещенская библиотека Машука отметила 35 лет со дня основания. На торжество пришли артисты, писатели, коллеги и читатели. 2017 год – это еще и юбилейный год со дня рождения Бориса Машука, чье имя носит библиотека. К этому событию подготовили выставку фотографий, книг и личных вещей амурского писателя.

Коллективу библиотеки вручили грамоту за активную культурно-просветительную деятельность. В библиотеке постоянно проходят встречи с амурскими писателями, тематические мероприятия для школьников, концерты, много лет работает «Литературная гостиная».

В день рождения для всех гостей юные артисты детской филармонии прочитали фрагменты произведений Бориса Машука. А камерный оркестр «Концертино» Центральной детской школы искусств исполнил классическую музыку.

«Сегодня библиотека – это настоящий центр местного самоуправления. Я думаю, что очень важно, чтобы люди знали: что-то интересное – можно прийти в библиотеку, какие-то проблемы – можно прийти в библиотеку. Просто за добрым словом можно прийти в библиотеку», – сказала директор библиотеки имени Бориса Машука Марина Ветрова.

Просмотров всего: 51

#жизнь #праздники

распечатать