Новшества марта: бессрочная приватизация жилья и новые порядки на рынке алкоголя

В марте в российском законодательстве появятся несколько нововведений. Они касаются рынка алкоголя, приватизации жилья, транспортной безопасности и пожарной безопасности. Какие-то новшества вступают в силу уже в начале месяца, какие-то – только в конце, пишет «Российская газета».

С 1 марта граждан, которые владеют территориями, прилегающими к лесу, обяжут следить за пожарной безопасностью лесного массива. После того, как полностью растает снег, им придется очищать участок от сухих веток, валежника и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса. Или оградить лес от своей собственности противопожарным барьером шириной не менее 0,5 метра.

Забота о лесе станет обязанностью и органов государственной власти, местного самоуправления, учреждений, организаций и так далее. Им придется самим обеспечивать авиационную или космическую съемку, а также наземную фото- и видеофиксацию и прикладывать эти данные в отчет по использованию лесов (например, при заготовке дров).

При этом штрафы за нарушение лесного законодательства становятся значительно больше. Должностным лицам придется заплатить от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Еще одно новшество – бесплатная приватизация жилья теперь бессрочна. С 1 марта не надо будет выкупать свое жилье, если решили его приватизировать.

На данный момент в стране приватизировано 78 процентов квартир. Приватизация дает возможность человеку на все сто процентов распоряжаться своим жильем. Например, продавать, сдавать в аренду квартиру или передавать по наследству. Но также у собственников появляются и новые затраты. После приватизации им придется платить налог на недвижимость.

С 30 марта вводятся правила обязательной сертификации технических средств транспортной безопасности. Обязательная сертификация касается систем и средств сигнализации, контроля доступа, досмотра, видеонаблюдения, аудио- и видеозаписей, связи, оповещения, сбора, обработки, приема и передачи информации. Это поднимет уровень добросовестной конкуренции и, как следствие транспортной безопасности.

Осуществлять обязательную сертификацию технических средств будут ФСБ России в отношении систем и средств досмотра, интеллектуального видеонаблюдения. МВД России – в отношении систем и средств сигнализации, контроля доступа, видеонаблюдения, аудио- и видеозаписи. МЧС России – в отношении технических средств оповещения. Россвязь будет курировать средства связи, приема и передачи информации, а Минтранс России – системы сбора и обработки информации.

Новые порядки и на рынке алкоголя. С 31 марта появится новая лицензия, которую предприниматели будут должны получать для розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания.

Также вводится запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, находящихся во владении и пользовании образовательных, медицинских и спортивных учреждений.

Кроме того, с 31 марта продавцы любого алкоголя должны начать использовать контрольно-кассовую технику. И это касается всех, в том числе индивидуальных предпринимателей и организаций на ЕНВД, УСН и ПСН.

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