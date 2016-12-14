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В областном краеведческом музее посвятили выставку истории амурского телевидения

В областном краеведческом музее посвятили выставку истории амурского телевидения

«Показывает Благовещенск» – такой титр на экранах телевизоров амурчане увидели 2 марта 1962 года. Тогда, 55 лет назад, в Приамурье появилось областное телевидение. Но история амурского телевидения началась еще до образования государственной телекомпании. В 1957 году в эфир вышла первая телепередача любительской студии в Райчихинске. Истории амурского телевидения посвятили выставку в областном краеведческом музее.

В экспозиции представлены фотографии первых журналистов и операторов, съемок первых программ, а также телевизоры тех лет и техника, на которой работали съемочные группы.

«Это предметы, которые использовались для первых съемок первых передач – аппарат киносъемочный кинор, кассета к нему и уникальные репортажные магнитофоны первых журналистов, которые вели записи первых передач», – рассказала специалист экспозиционной и выставочной деятельности Амурского краеведческого музея Марина Юрченко.

А 1 марта 1991 года о себе заявил благовещенский телеканал «ART-видео». Несколько человек с одной любительской камерой и двумя видеомагнитофонами в театре кукол «Амурчонок» создавали местное телевидение. Студию оформили из подручных материалов. Перебивки и заставки создавали без компьютерных программ. Объединившись в творческую команду, сотрудники «АРТ-видео» делали информационную программу «Город», а затем основали телекомпанию «Альфа-канал».

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#история #СМИ #технологии

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Очень мало фотоматериалов за такой период, судя по стенду.

  • Джоник

    Джоник
    1 час назад

    на выставке нет самого главного - студийной телекамеры 50-60-х годов

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